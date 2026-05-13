Senado: en medio de su interna, el oficialismo admite que algunos puntos de la reforma política podrían tratarse por separado

En el inicio del debate de la reforma política que impulsa el Poder Ejecutivo, el oficialismo reconoció que la reglamentación de la Ficha Limpia , que impide ser candidatos o funcionarios nacionales a personas con condena penal, podría tratarse por separado a pesar de que la Casa Rosada, en especial Karina Milei , pretende que la iniciativa se trate como un único expediente.

Así lo reconoció el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), quien aseguró que no era su intención “tratar todo junto y bloquear algún tipo de discusión”.

Poco después, el mismo camino siguió María Luz Alegría Landívar , quien hasta hace una semana ocupaba la jefatura de la Dirección Nacional Electoral y ahora se desempeña como asesora del ministro del Interior, Diego Santilli.

“La forma en que el Congreso trate los proyectos no es un tema que me incumba, eso lo tratan los diputados y senadores como el cuerpo lo defina”, afirmó la funcionaria, que concurrió al Senado a informar sobre la reforma política, ante un pedido de la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba) para que Ficha Limpia se trate de manera separada.

La discusión diferenciada y anticipada de Ficha Limpia había sido acordada la semana pasada por Patricia Bullrich (LLA-Capital) como parte de las negociaciones que la jefa de la bancada oficialista mantiene con los bloques dialoguistas para conseguir la mayoría absoluta, 37 votos afirmativos, mitad más uno del total de miembros de la Cámara alta, que la Constitución exige para aprobar una reforma electoral.

La difusión del acuerdo provocó malestar en la hermana presidencial, que pretende manejar con mano de hierro al partido de Gobierno y erigirse en la arquitecta electoral del oficialismo. Con ese objetivo, mandó al jefe de los diputados oficialistas, Gabriel Bornoroni (Córdoba), a ratificar la idea de que la Casa Rosada pretende que la reforma se trate como un todo y no que se la desguace.

Ahora, Bullrich prefirió eludir cualquier definición taxativa , aunque reconoció que podría haber “una discusión por capítulos” de la reforma.

La senadora sólo se refirió a Ficha Limpia desde el punto de vista técnico -aclaró que el proyecto se refiere a que se necesita que haya condena en dos instancias no necesariamente consecutivas para que opere la restricción-, sin mencionar la forma de su tratamiento.

Las opiniones divergentes de Bullrich en torno a la reforma política se sumaron al fuerte cortocircuito que la exministra había provocado con Karina Milei al exigirle de manera pública al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente de manera inmediata su declaración jurada para justificar su patrimonio.

El de Ficha Limpia no es el único tema que la exministra de Seguridad se mostró dispuesta a modificar de la reforma. También sabe que, a priori, no tiene el apoyo para consagrar la eliminación de las elecciones primarias (PASO) que impulsa la administración de Javier Milei. Sin los votos de la UCR y del Pro, es imposible que pueda reunir los 37 votos necesarios.

En este caso, fue un poco más clara y deslizó la posibilidad de buscar alternativas a la eliminación de las PASO. Al respecto, recordó las internas de 1989 en el peronismo (el duelo Menem-Cafiero), y de 1999 en la Aianza (Fernández Meijide-De la Rúa), como antecedentes de elecciones internas que tuvieron éxito cuando no existía la obligación legal de convocar a primarias.

“Entonces, podemos pensar en otros sistemas”, dijo Bullrich, a pesar de que, acto seguido, alegó contra la permanencia de las primarias al destacar que en 2019 el uso de las PASO convirtió al proceso electoral “en un sistema de tres vueltas”.

Fuente: La Nación