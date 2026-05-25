Cerca de 20.000 personas visitaron el Museo del Cabildo para celebrar el 25 de Mayo

“¡Los chicos bien agarrados de la mano de los padres, por favor!” , recomendaba a viva voz una de las encargadas de recibir al público fervoroso que concurrió este 25 de Mayo al Cabildo porteño engalanado con banderas argentinas en los balcones. Desde la apertura, a las 13, hasta bien entrada la tarde, hubo filas de personas de todas las edades sobre la avenida de Mayo, esperando ingresar al Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo , en en el corazón del Casco Histórico. Las confiterías y los bares vecinos, al igual que la Plaza de Mayo, estaban colmados.

Tras el tedeum en la Catedral metropolitana , la comitiva presidencial encabezada por Javier Milei -e integrada por el secretario de Cultura Leonardo Cifelli- concurrió al Cabildo donde los esperaba el director interino, Horacio Mosquera. Para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo , la Banda Militar “Tambor de Tacuarí” del Regimiento de Infantería 1 de Patricios interpretó el Himno Nacional Argentino junto con los civiles. Esta vez, el clásico argentino “viva la patria” se impuso al “viva la libertad, carajo”.

Más de diez ballets folklóricos bailaron el pericón en el patio del museo. Luego, sobre Bolívar, vestidos con trajes tradicionales, los bailarines posaron para las fotos. El grupo de recreacionistas Sociedad Victoriana Augusta Argentina se lució con sus trajes y accesorios; mientras tanto, en la calle, se vendían banderas y escarapelas argentinas, prendedores, mates y hasta camisetas de la selección nacional de fútbol.

En una charla abierta, el antropólogo y coordinador del área de Investigación, Néstor Zubeldía, habló de los hallazgos que se hicieron en la excavación en el predio del Cabildo , entre otros, los cimientos de 1725 y más de dos mil restos de objetos culturales. Más tarde, los actores de Patriotas, historia secreta de una revolución , el musical histórico de Marisé Monteiro y Manuel González Gil, con música de Martín Bianchedi y dirección de Nacho Medina, fueron ovacionados.

En la Sala Democracia, en la planta baja, donde estuvieron los primeros calabozos de la Argentina , la concurrencia pudo recorrer en libertad la muestra Celeste Bandera , de Nora Iniesta , que reúne piezas de diferentes formatos de su “repertorio patrio”, con curaduría de la artista y de María Laura Pérez Veronesi. A partir de las cinco, se sirvió chocolate caliente y a las 20 se cerraron las puertas del Cabildo.

“Se superó con mucho el público de 2025″ , informaron desde la Secretaría de Cultura, si bien se estima que el público habría “empatado” con el del año pasado, en unas 20.000 personas. “ Fue un desfile incesante de gente ”, sintetizó el director de la institución.

Fuente: La Nación