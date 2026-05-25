El Gobierno avanza con el achique de organismos descentralizados y acelera un plan de retiros voluntarios

El Gobierno nacional avanza con el plan de reducción del tamaño del Estado , a través del achique del número de empleados públicos en los denominados organismos descentralizados .

Así lo confirmaron a LA NACION dos fuentes oficiales de la Casa Rosada. La apuesta para lograr la reducción de la planta de trabajadores está dada, fundamentalmente, en los retiros voluntarios . Algo a lo que ya suscribieron varios organismos y en el correr de las próximas semanas podrían hacerlo aún más. Hasta ahora se habrían registrado más de 2000 bajas por esta vía.

Tal como adelantó este medio en marzo pasado, la cifra de bajas que se fijó como meta en el corto plazo el Ejecutivo oscila alrededor de los 5000 cargos para el primer tramo del año. Y la mayoría se daría vía los acuerdos voluntarios, lo que acelera los tiempos y protege al Estado de posibles juicios , según apuntan en la administración mileísta.

El Gobierno apuntaría a un número aún mayor de desvinculaciones a lo largo del año . Los planes de retiros voluntarios ya se abrieron en varios organismos, según confirmaron distintas fuentes oficiales de la administración libertaria, y podrían abrirse en otros más.

Entre los que ya que acumulan desvinculaciones voluntarias están el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En ANSES, según confirmaron fuentes del Ejecutivo, más de 1200 empleados dejaron el organismo a través de retiros voluntarios. Mientras que en el INTA estaría cerca de los 500 . Y una cifra superior en la Dirección Nacional de Vialidad. Una fuente al tanto de los pormenores ubicó en “unos 2000″ , el número de empleados que aceptaron, solo entre ANSES y Vialidad.

En organismos como PAMI, según parte de las fuentes consultadas, la posible apertura de retiros voluntarios “es algo en lo que se está trabajando, pero aún no se anunció” . El organismo, encargado de la salud de las personas mayores, tiene más de 12 mil trabajadores bajo su orbita. Y viene de hacer drásticos ajustes en la provisión de servicios y medicamentos.

El sector que también lo tiene en vigencia es el de los medios públicos , con una planta inicial de más de 2200 empleados. La medida alcanza a Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos. Y podría estar, también, la Casa de la Moneda .

En el gobierno defienden la decisión de abrir retiros voluntarios, que contempla alrededor del 90% del sueldo bruto por cada año trabajado, como un gasto en lo inmediato, pero que “evita juicios millonarios” y que es, en muchos casos, por los tipos de contrato que imperan en los organismos descentralizados, “la única forma” de reducir el número de empleados.

”El gasto que genera hoy se recupera en cuestión de meses y se evitan juicios millonarios" , resaltaron fuentes al tanto de los números en danza.

Entre las limitaciones para quienes se quieran adscribir está que no pueden volver a trabajar en el Estado por cinco años o bien, deben devolver el dinero cobrado si deciden volver. En tanto que quienes estén cerca de jubilarse no pueden sumarse a los retiros voluntarios.

De acuerdo a datos del INDEC , a marzo de este año, el Sector Público Nacional Argentino , que incluye la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado, contaba con 276.104 empleados .

A diferencia de lo que sucedió en los primeros dos años de gestión, donde los recortes de personal estuvieron dados en el área centralizada de la administración pública, a partir de 2026 el Gobierno se enfoca las reducciones en organismos descentralizados .

Entre las bajas, además de los retiros voluntarios, están los contratos que caen y que ya no serán renovados . Los contratos anuales son históricamente una de las principales formas de contratación del propio Estado.

Según datos oficiales, desde que empezó la administración mileísta, ya hay más de 61.00 puestos menos en la plantilla estatal nacional.

El diseño de los recortes en el área es llevado adelante por Federico Sturzenegger , titular de Desregulación y Transformación del Estado y uno de los ministros más valorados por Milei.

Fuente: La Nación