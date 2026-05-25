Cayó una banda dedicada a hacer escruches en departamentos vacíos de CABA: sus antecedentes

Cinco delincuentes dedicados a realizar escruches , cuatro de ellos con antecedentes penales, fueron detenidos la semana pasada por personal de la Policía de la Ciudad en un edificio ubicado en el barrio porteño de Monserrat , donde los sospechosos habían ingresado por la fuerza a un departamento y amenazaron a la dueña para exigirle el pago de supuestos alquileres atrasados. Sin embargo, todo se trataba de un engaño y el objetivo de los sospechosos era ingresar a la propiedad para desvalijarla.

Fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que el operativo ocurrió cerca de las 21:50 en un edificio ubicado sobre la avenida Belgrano al 1300, entre Santiago del Estero y Salta, donde la víctima, una mujer nacida en Camerún y nacionalizada argentina, logró pedir auxilio desde el balcón y alertar a la central del 911 mientras los asaltantes trataban de ingresar a su domicilio.

Al subir al sexto piso, los efectivos de la comisaría vecinal 1 B encontraron a los cinco hombres con un taladro, destornilladores de variadas dimensiones, barretas, llaves tubo, allen y francesas, entre otras herramientas de fractura, con las que no pudieron justificar su presencia ni sus intenciones en el lugar.

Al entrevistar a la inquilina, ella relató a los policías que los hombres habían irrumpido con violencia en su vivienda y la amenazaron para que abonara alquileres que, según su testimonio, no debía . Además, aclaró que no tenía vínculo alguno con los acusados ni mantenía deudas de morosidad.

E fiscal Santiago Almeida, de la Unidad de Flagrancia Este, dispuso la inmediata detención de los cinco sospechosos y el secuestro de las herramientas con las que llevaban a cabo los escruches.

Los detenidos fueron identificados como D.M.D. (48); G.L.B. (32); C.A.V. (24); M.R.N. (33) y C.F. (37) , de los cuales cuatro tienen antecedentes policiales: dos por tenencia de arma de guerra sin autorización, uno por tentativa de robo y el restante por venta de drogas.

Fuente: Infobae