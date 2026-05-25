El insólito error de los chilenos acusados de asaltar a Juan Martín Del Potro y al novio de Taylor Swift: su fuga fallida en micro

En las últimas horas, la banda que asaltó a Juan Martín Del Potro en Tandil a mediados de este mes fue detenida en operativos a cargo de la Policía Bonaerense y la Policía Federal. La DDI de Azul de la fuerza provincial capturó a Walter Damián D’Amelio , un hombre de 39 años, argentino, con domicilio en la zona bonaerense de Villa Chacabuco, ex beneficiario de planes sociales , con un pedido de captura por el asalto al astro del tenis. D’Amelio contaba con un pedido de captura en su contra por el hecho, a cargo de la UFI N°16 de Azul.

La Policía Federal, por su parte, arrestó a dos jovenes chilenos acusados de ser parte del robo en Tandil. La historia de estos sospechosos es sumamente llamativa.

Se trata de Bastián Jiménez Freraut, alias “Luis Hernández García”, de 29 años , 1,63 de estatura, oriundo de Santiago. Lo acompañaba Ignacio Aquiles Zuñiga Cartés, 22 años , 1,55 de estatura. Ambos fueron capturados por personal de la comisaría de la terminal de Retiro mientras intentaban abordar un micro con rumbo a Posadas, Misiones , una evidente fuga hacia la Triple Frontera.

Pablo Zuñiga Cartés , pariente de Ignacio, un tercer sospechoso, de 24 años, fue capturado en Chile, según pudo saber la PFA de sus pares trasandinos.

Los jovenes chilenos. ciertamente sabían moverse por el mapa. Jiménez y Zuñiga entraron a la Argentina de forma ilegal . No hay registro de sus ingresos. Sin embargo, cayeron por un error sumamente amateur.

Ambos entregaron sus documentos para ser controlados antes de abordar el micro, en medio de operativos en la terminal intensificados por el fin de semana largo. Allí, se encontró que la Justicia requería sus capturas , con circulares rojas de Interpol emitidas en su contra.

Sin embargo, el sistema online i24/7 de Interpol -al que el Estado argentino está adherido hace más de 15 años- reveló que eran buscados no por robarle a Del Potro, sino por una serie de asaltos a atletas de elite en Estados Unidos. Casi en simultáneo, la UFI N°16 de Azul confirmaba a la Federal que ambos jovenes chilenos estaban sospechados del asalto a Del Potro.

El error es sorprendente para dos presuntos ladrones que cruzaron el planeta en busca de joyas y acción. El sistema i24/7 se activa con el ingreso de un nombre real. La repregunta a una fuente clave del caso se vuelve obligada. “Así es”, dice un veterano investigador, un tanto azorado: “Se confiaron. Pusieron sus documentos reales para subir al micro”.

Las fichas de Interpol de Jiménez y Zuñiga indicaron que la Justicia del Middle District del estado de Florida pedía su captura por asaltar entre octubre de 2024 y enero de 2025 a figuras de la NBA , la NHL (el hockey sobre hielo profesional) y la NFL, la liga de fútbol americano, en jurisdicciones, como Tampa, Florida y Kansas City, Missouri. Entre sus víctimas, según reveló el sitio NPR, se encuentran Joe Burrow de los Cincinnati Bengals y Travis Kelce de los Kansas City Chiefs , así como Patrick Mahomes, del mismo equipo. La banda tenía un truco simple para robar: atacaban cuando los atletas tenían día de partido.

Kelce, precisamente, es el novio de la megaestrella pop Taylor Swift.

Así, la fiscal Sara Sweeney del Middle District de Florida anunció la imputación a la banda el 6 de febrero de 2025. El expediente incluyó a Jimenez, los Zuñiga Cartés y cuatro sospechosos más, todos parte de “una red sudamericana”, según un documento del Department of Justice. El pedido de captura internacional fue cargado en el sistema de Interpol en noviembre del año pasado.

Los asaltos en Kansas City ocurrieron entre el 5 y el 7 de octubre de 2024 , con dos atletas profesionales como blancos. Los botines consistieron de joyas, reloyes y efectivo. La Justicia emitió una orden para registrar la cuenta de iCloud de Jimenez Freraut. Allí, se vieron imágenes de relojes idénticos a los robados , subidas dos días después de los hechos, otro desliz amateur de un presunto ladrón profesional. Los impactos de teléfonos celulares en antenas cercanas a un domicilio robado complicaron a la banda.

La misma pista del impacto de antenas se obtuvo en Tampa, Florida, donde desvalijaron a otro atleta de los Tampa Bay Buccaneers , para llevarse más relojes de lujo, una valija Louis Vuitton y una pistola. La situación de ambos sospechosos está a cargo del juez federal Sebastián Ramos , dada la captura internacional en su contra. La acusación en su contra es la de conspirar para el transporte interestatal de bienes robados. El delito, según un comunicado del Department of Justice sobre el caso, conlleva una pena de hasta diez años de prisión.

Kelce fue asaltado el 7 de octubre de 2024 en la zona de Leawood, Kansas. La banda le robó cerca de 20 mil dólares en efectivo, según diversos informes periodísticos. Kelce jugaba esa misma noche contra los New Orleans Saints: Taylor Swift asistió al partido. La banda actuó rápido; entraron y salieron de la casa del jugador en 15 minutos. Tras los asaltos, la NFL envió un memo a sus jugadores para que incrementen la vigilancia en sus domicilios.

El asalto maestro del grupo ocurrió el 2 de noviembre de 2024 en Wisconsin. La víctima fue un jugador de los Milwaukee Bucks de la NBA. El botín: joyas, efectivo y más relojes, con un valor total de casi 1,5 millones de dólares.

El gusto de la banda por los relojes volvió a ser evidente en el robo a Del Potro. Entre los objetos que le quitaron al tenista se encontraban una cadena de oro con un dije en forma de cruz, una alianza de oro, perfumes, una raqueta marca Babolat color blanca y amarilla, relojes Swatch y Nike, un Rolex y premios de torneos . También se llevaron dinero.

Fuente: Infobae