Cayó un sospechoso de atacar con bombas molotov el Centro Literario Israelita de La Plata: tenía armas y municiones en su casa

La Policía Bonaerense detuvo a un hombre de 57 años , acusado de haber arrojado una bomba molotov contra el Centro Literario Israelita de La Plata el pasado jueves por la noche.

Fue identificado como Ángel Alberto M. y se trata de un vendedor ambulante. Es acusado además por otros ataques contra la comunidad judía en la capital provincial.

La captura se dio durante un allanamiento a su domicilio, donde fue sorprendido mientras dormía. Secuestraron armas de fuego y municiones .

El hombre fue detenido en el marco de una investigación liderada por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, a través de su Dirección de Contraterrorismo.

La pesquisa penal, indicó la agencias Noticias Argentinas, se inició a raíz de dos denuncias que alertaron a las fuerzas de seguridad provinciales .

La primera fue realizada por un directivo del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau (ubicado en la calle 11, entre 58 y 59), donde se halló el explosivo, que había impactado contra la ventana del primer piso durante la madrugada del 30 de abril.

Provocó daños materiales en el vidrio pero sin llegar a explotar y no se registraron heridos en ese episodio

El segundo hecho denunciado fue un ataque que tuvo lugar el 3 de mayo, cuando las cámaras registraron a un hombre arrojando otra molotov encendida contra la pared de la sinagoga Beit Jabad (en la calle 16, entre 46 y 47). El fuego se extinguió y tampoco lastimó a persona alguna.

A través del relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y la recolección de testimonios, los investigadores lograron determinar que el atacante se había trasladado a pie desde su casa hacia ambos objetivos .

Como consecuencia, la titular de la UFIJ n.º 17 de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo, ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio del investigado.

Según fuentes del caso, sobre la cama se encontraban desplegadas tres armas de fuego -una carabina calibre .22 Mahely, un pistolón de dos caños calibre .16 sin numeración visible y un revólver calibre .38 Smith & Wesson- junto a una gran cantidad de municiones de diversos calibres (incluidos proyectiles de 9 mm y 3,80 mm).

Además, informó el mismo medio, durante el registro del lugar se secuestró una nueva bomba molotov casera , armada en un frasco de vidrio con mecha y líquido inflamable, la cual debió ser puesta a resguardo para su posterior detonación controlada por personal de la Dirección de Explosivos.

El detenido quedó incomunicado y a disposición de la Justicia bajo los cargos iniciales de daño y tenencia ilegal de armas de fuego.

Fuente: Clarín