Una caravana récord de motos recorrió Buenos Aires para concientizar sobre los problemas de salud de los varones

Buenos Aires fue otra vez un anfitrión excepcional para el Distinguished Gentleman's Ride (DGR), una multitudinaria caravana de motociclistas que se realiza en todo el mundo con el objetivo de concientizar sobre los problemas de salud de los varones.

Cerca de 6.000 motos con pilotos y acompañantes elegantemente vestido s para la ocasión rodaron por las calles de la Ciudad y llamaron la atención de vecinos y curiosos que pararon a los costados del circuito para sacar fotos y hacer videos.

El DGR 2026 tuvo un cambio radical con respecto a las ediciones anteriores (este evento de intervención urbana se viene realizando desde 2014). Esta fue la primera vez que la concentración previa se realizó en el Planetario de Palermo y no en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA. Fue a partir de un pedido del Gobierno de la Ciudad a los organizadores del evento, dada la gran dimensión que tomó en la edición pasada.

El evento es organizado a nivel global por la fundación Movember, dedicada a financiar proyectos para la investigación del cáncer de próstata, cáncer de testículo, salud mental y prevención del suicidio. La primera caravana de motos fue en Sídney, Australia, en 2012 y actualmente se realiza en más de mil ciudades en 120 países.

En Argentina, el embajador oficial del DGR y organizador de la rodada es desde 2013 Marcelo "Oso" Marsan, quien tiene su propia historia familiar y personal con el cáncer y todos los años busca llamar la atención a todos los hombres de más de 50 años para que se realicen los chequeos médicos indicados para la edad.

"En el 2022 cuando iba a cumplir 60 años y me había preparado en mi cabeza para una madurez en donde iba a poner foco en mí, iba a volver a lo que había abandonado, las artes, el diseño, la arquitectura... y justo ahí en ese momento me encuentro con algo que no estaba bueno y no solo eso, sino que era algo que parece que me arrastraba rápido para el cielo. Melanoma maligno metastásico", contó Marsán.

Y detalló cuál fue el tratamiento que recibió y su recuperación: "Durante un año y medio, me suministraron un procedimiento muy moderno, que se llama inmunoterapia, y también mi entorno que me apoyó. Nunca, en ningún momento, consideré que me iba a morir, siempre pensé que me mandaba un mensaje porque si hubiera querido me llevaba. Tuve un pequeño dolor de una hora. Se pasó pero fue una alerta. Hoy estoy muy bien, sano, hace dos años que no me suministran drogas y soy muy feliz".

"Uno de cada siete hombres va a tener cáncer de próstata. Acá vamos a ser muchos los que vamos a tenerlo. Con los avances que hubo en los últimos años, hoy si hacemos las cosas bien casi nadie debería morirse de cáncer de próstata. Pero no hacemos las cosas bien. Si ustedes ya tienen 50 años o más tienen que saber cuál es su PSA . Yo tengo 50 años y mi PSA es de uno. El desafío es que el año que viene los que tienen 50 años o más cuando se acerquen a saludarme me digan Juan, mi PSA es tanto", dijo Juan Pablo Sade, médico oncólogo y embajador científico del DGR.

2El tema de la salud mental y el suicidio también fue eje de la convocatoria. Sobre este aspecto se pronunció la psicóloga Cintia Castañeda: "Cada vez más gente muere por suicidio y cada vez la edad baja más. O sea, cada vez se muere más gente y cada vez los chicos son más chicos", dijo y mencionó que el registro más bajo es de 9 años.

"Según el última registro de Argentina, 4.294 personas murieron por suicidio en 2024. De esos 4.294, 3.800 son hombres. De esos 3.800, la franja más comprometida es la de 18 a 30. En esa edad, se mueren más personas por suicidio que en situaciones de robo y que en accidentes de tránsito. ¿Por qué pasa esto? Porque los hombres no saben pedir ayuda, no están educados", advirtió.

La reunión de motociclistas arrancó temprano, pasadas las 8 aun con la fría mañana y las lloviznas que se registraron temprano. Pero con el paso de las horas la cantidad de concurrentes fue creciendo hasta ocupar todo el espacio destinado para estacionar las motos, en las calles que rodean el Planetario.

La consigna principal del evento es vestirse elegante y concurrir con una moto clásica, vintage, café racer, scrambler o scooter clásico. Aunque la masividad de la convocatoria hizo que en la actualidad se mezclen motos de todo tipo.

La caravana partió cerca de las 12 desde Sarmiento y Figueroa Alcorta hasta Udaondo, tomó avenida Leopoldo Lugones, autopista Illia, Avenida del Libertador hasta el Club de Amigos.

Marsán pidió a los cerca de 6.000 concurrentes que se registren en la página oficial del evento y que contribuyan a la causa. "Y cuando tenemos un amigo que se pone triste, en vez de decirle que se tiene que poner las pilas, desanudémosle la garganta porque está quebrado y la procesión va por dentro y nos vamos muriendo", cerró.

Fuente: Clarín