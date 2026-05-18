Caso Loan: harán una inspección en el naranjal con uno de los acusados

Bernardino Antonio Benítez (39) , a quien la Justicia Federal le adjudica un rol clave en la sustracción de Loan Danilo Peña , volverá este martes al paraje El Algarrobal, en 9 de Julio.

Fuentes judiciales dijeron que será el único de los siete procesados que participará de la inspección ocular junto a los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes, fiscales, defensores y algunos testigos.

Habrán pasado 705 días de la misteriosa llamada de casi 10 minutos que mantuvo con su pareja, Laudelina Peña (47) , cuando todavía nadie sabía que Loan había desaparecido. Y de sus sospechosos movimientos en las horas posteriores, cuando todo un pueblo buscaba a un chico que supuestamente se había perdido en una zona de montes, pastizales y lagunas.

El repentino interés de Benítez por sumarse al recorrido que este martes realizarán jueces, fiscales, querellantes y defensores en la zona donde se produjo la sustracción del chico ocultaba otro interés.

En un escrito que presentó el defensor oficial que lo asiste, Benítez pidió autorización para mantener ese día contacto con sus dos hijos menores de edad que viven en 9 de Julio.

El tío político de Loan quería reunirse con los chicos en El Algarrobal mientras se realizaba la inspección ocular y hasta un par de horas después de la finalización del procedimiento judicial.

El tribunal dio intervención a la asesora de Menores, que no puso reparos para que el encuentro se concrete, pero advirtió que deberían tomarse recaudos para resguardar la intimidad y seguridad de los niños, y que se garantizara la presencia de la actual tutora.

Al momento de resolver el planteo, los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco admitieron el traslado y la presencia de Benítez durante la inspección ocular bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Sin embargo, afirmaron que “no se autorizará el contacto con sus hijos menores de edad en esta oportunidad. Por un lado, los niños no fueron convocados de ningún modo para la diligencia a realizarse, que es al solo efecto de que los jueces tomen conocimiento de los lugares de los sucesos”.

Agregaron que “no está claro el modo en que se realizaría esa reunión entre el padre, que pide simultáneamente asistir a la inspección al mismo tiempo que tener el contacto con sus hijos".

"No se establece en qué lugar se llevaría a cabo y no resulta el momento procesal oportuno. Se debe preservar la integridad de los niños por sobre la conveniencia de los adultos, y no es difícil imaginar que el ámbito de una diligencia judicial no es el lugar propicio para tal encuentro ”, expresaron.

Al justificar la negativa al pedido, los jueces argumentaron además que “no se podría desechar el riesgo de someterlos a una exposición pública que podría afectar directamente su intimidad y otros derechos personalísimos por cuyo debido resguardo debe velar el Estado Nacional y evitar entre tantas consecuencias indeseadas su revictimización secundaria”.

La inspección ocular se realizará este martes bajo una estricta vigilancia que estará a cargo de Gendarmería en la zona de El Algarroba l, y de la Policía de Corrientes cuando la labor judicial se traslade al hotel Despertar del Iberá, en la zona urbana de 9 de Julio.

El juicio oral y público por la sustracción de Loan Danilo Peña comenzará el 16 de junio y se estima que el fallo se conocerá en el mes de octubre, de no mediar retrasos.

Por la sustracción del chico, que aún no pudo ser hallado y tenía 5 años al momento de su desparición, están procesados Benítez, Laudelina Peña, Daniel “Fierrito” Ramírez (51), Mónica del Carmen Millapi (37), María Victoria Caillava (54), el ex marino Carlos Pérez (64) y el comisario Walter Maciel (45).

Los siete enfrentan la posibilidad de recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.

Otras diez personas también se sentarán en el banquillo de los acusados porque la Justicia los responsabilizó de intentar entorpecer o desviar la investigación del caso.

Loan desapareció en horas de la siesta del 13 de junio de 2024 . El chico había ido junto a su papá a visitar a su abuela Catalina en el paraje El Algarrobal, donde se encontraron con un almuerzo comunitario en honor a San Antonio.

Al finalizar la comida, Benítez propuso ir a buscar naranjas en una tapera que está a unos 600 metros. A la excursión se sumaron Ramírez, Millapi y varios chicos que estaban en la casa.

Al filo de las 14, Benítez mantuvo una extensa comunicación con su pareja, Laudelina. Según relataron ese llamado fue para preguntar si Loan había retornado por sus medios a la casa, porque había desaparecido del naranjal.

Con el nene desaparecido en una zona inhóspita, Pérez y Caillava decidieron retornar a 9 de Julio para ver el partido que Riestra disputaba con River. Una semana después, canes entrenados detectaron en sus vehículos rastros odorológicos de Loan, dando un giro a las investigaciones.

Fuente: Clarín