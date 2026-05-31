Caso Agostina Vega: cómo creen los investigadores que fueron trasladados los restos y cómo reaccionó su madre

El caso de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, avanza con nuevas medidas de prueba y con Claudio Barrelier imputado por femicidio.

Según la reconstrucción que realizan los investigadores, el sospechoso habría trasladado los restos de la víctima en un Ford Ka negro —vehículo que le había pedido prestado a su amante—hasta el descampado donde fueron encontrados . Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad fueron incorporadas a la causa y permitieron orientar los rastrillajes en la zona.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Barrelier habría utilizado tres recipientes para trasladar los restos desmembrados : dos conservadoras pequeñas en el asiento trasero y un tercer bulto, más voluminoso y pesado de color blanco, en el asiento del acompañante. Los investigadores sostienen que el recorrido del vehículo y las grabaciones del sistema de monitoreo fueron claves para localizar el lugar donde fueron hallados.

Los primeros restos fueron encontrados en un predio cercano a una zona de chancherías. Posteriormente, con la intervención de perros adiestrados, los equipos de búsqueda localizaron otras partes del cuerpo semienterradas a unos 200 metros del primer hallazgo.

Fue la intervención de una perra de rastreo la que permitió localizar los restos , que se encontraban cerca de una acequia. La identificación fue confirmada por el padre de la menor, Gabriel Vega, quien reconoció las pulseritas, anillos y una marca de nacimiento en un brazo hallado por los peritos. En el momento del hallazgo estaba con el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Los investigadores creen que el crimen ocurrió en una vivienda tipo “casa chorizo” en el barrio Cofico, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo . Barrelier había transformado un antiguo garage en su “sala de reuniones” o búnker privado , un espacio con cama y mesa donde recibía a amigos y miembros de la barra de Instituto.

La causa también analiza la actividad digital posterior a la desaparición de la adolescente. Y es que Barrelier habría utilizado los perfiles de la joven para desorientar a la justicia. Según fuentes vinculadas al expediente, se detectaron movimientos en redes sociales que son investigados para determinar si tuvieron como objetivo generar la impresión de que la joven continuaba con vida.

Barrelier, de 33 años, registra antecedentes penales por robo y hurto, además de una causa por privación ilegítima de la libertad iniciada el año pasado, por la cual estuvo detenido 21 días. De acuerdo a información a la que accedió LA NACION, el hombre intentó quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, el lugar donde está detenido, razón por la cual fue sedado y trasladado a un hospital.

La justicia ahora pone el foco en dos hipótesis principales: una disputa vinculada al consumo de drogas —dado que tanto el acusado como el entorno de la víctima tenían problemas de adicción— y la persistente seducción y manipulación que el hombre de 33 años ejercía sobre la menor de 14. Mientras tanto, la búsqueda continúa para localizar parte de los restos de Agostina que aún no fueron recuperados.

En un cambio abrupto desde aquellas primeras declaraciones defendiendo a su hijo, Viviana, la mamá de Barrelier y que ayer cumplió 61 años, rompió el silencio y fue contundente al referirse al detenido en declaraciones televisivas: “ Quiero que me explique por qué lo hizo . Estoy en shock. Me cuesta creer todo. No quiero ni prender la televisión. Yo no creía una cosa así. Hace bastante que no lo veía. Nunca me lo hubiera imaginado”.

Según informó la fiscalía , el homicidio habría ocurrido entre la noche del sábado en que Agostina desapareció y las primeras horas del domingo. Para los investigadores, Barrelier habría actuado solo y el crimen se habría cometido en su domicilio del barrio Cofico.

La adolescente llegó a esa vivienda el sábado por la noche, luego de trasladarse en remis desde su casa. Su ingreso al inmueble quedó registrado por una cámara de seguridad.

El fiscal Raúl Garzón sostuvo que el cuerpo habría sido trasladado el pasado lunes al lugar donde fue hallado. Los restos estaban enterrados y fueron descubiertos por la participación de uno de los perros adiestrados para encontrar personas sin vida.

“Hemos encontrado restos humanos que tienen un 98 por ciento de posibilidades de que sean de Agostina”, dijo Garzón, que aseguró, además, que esperará el resultado de ADN para terminar de identificar oficialmente a la víctima.

La investigación también incorporó el teléfono celular de Melisa Heredia , madre de la adolescente. Según explicó su abogado, Carlos Nayi, la medida fue ordenada para analizar una serie de comunicaciones recibidas durante los últimos días. El letrado confirmó además que la mujer fue aceptada como querellante particular en la causa.

Fuente: La Nación