Caputo y el “Gordo Dan” acusaron a Martín Menem de usar una cuenta anónima para atacar a los celestiales

La tropa libertaria exhibió este sábado un nuevo capítulo de la interna entre la juventud digital, referenciada en el asesor presidencial Santiago Caputo , y el sector del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , que responde a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei .

Fue después de que un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista , que suele difundir material opositor a la gestión de Javier Milei , fuera difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem, según consta en las capturas.

¿Por qué ocurrió? Cuando se comparte un link de Instagram en X, si el usuario tiene su sesión iniciada, el enlace abre una pestaña aparte que muestra al usuario que envió el material. En este caso, según las capturas difundidas por Caputo, el que habría hecho circular ese contenido habría sido Martín Menem .

Tras la eliminación de la cuenta que había distribuido esa publicación, y que llevaría a la cuenta de Menem, Santiago Caputo se hizo eco y expresó desde sus redes: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos” .

En la misma línea, el propagandista Daniel Parisini , alias “Gordo Dan”, uno de los referentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, también se burló del supuesto error del sector de Menem.

No es la primera vez que las distintas facciones de las filas libertarias se enfrentan en redes sociales. El mes pasado, la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a 11 tuiteros por supuestas amenazas contra Sebastián Pareja , ladero de Karina Milei, dinamitó la interna en el seno de La Libertad Avanza (LLA) .

Parisini salió entonces a cruzar a la diputada Lilia Lemoine , titular de la comisión de Juicio Político, por haber sugerido que los militantes que no respaldan a Pareja deben “dejar de seguir” en redes al Presidente . Ese fue el nivel de la discusión.

“Gordo Dan”, tuitero oficialista y streamer que se referencia en Santiago Caputo, le aclaró a Lemoine que ella no tenía “potestad para echar a nadie” de LLA.

Fue después de que la legisladora y excosplayer le dijera a un usuario de la red social X que dejara de seguir a Milei. Esa usuaria había criticado a Lemoine por haber “bancado” a Pareja.

Además, Karina Milei mantiene firme su avance contra las áreas que controla Caputo: el martes último, Pareja fue elegido presidente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia , con lo que la funcionaria avanzó un casillero más en su disputa de poder con el asesor presidencial .

Con esa designación, será una persona de confianza de la hermana presidencial quien tendrá en sus manos el control de las acciones y los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), organismo que Caputo conduce a través de Cristian Auguadra .

Fuente: La Nación