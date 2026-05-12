Cannes 2026: por qué Hollywood casi desaparece del festival y qué lugar inesperado ocupa la Argentina

Desde la noche de este martes y a lo largo de los próximos diez días, el mundo del cine volverá a poner su foco de atención excluyente en el Festival de Cannes, que además de ser el más importante del mundo funciona a través de todo lo que lo rodea (sobre todo el Marché du Film, su decisivo mercado) como uno de los grandes termómetros del estado del arte y la industria.

Bajo la conducción artística de Thierry Frémaux , que celebra este año sus bodas de plata con la muestra, Cannes supo atraer por igual a ambas y convertir la cita cinéfila por excelencia del calendario anual en un espacio para que Hollywood también haga muestra de músculo, poder, glamour y creatividad.

Este año, sin embargo, los grandes estudios hollywoodenses tendrán un lugar llamativamente pequeño, casi imperceptible, solo disimulado por el lugar que Cannes decidió hacerle a la celebración de los 25 años de la saga Rápido y furioso, a la que nadie se hubiese animado a asociar en aquellos comienzos de 2001 con el cine de autor venerado en la Costa Azul.

El otro dato significativo de Cannes 2026, visto desde la Argentina, es que está por comenzar otro año de magra participación del cine nacional, de nuevo al margen de la competencia oficial. Ya llevamos 12 años sin una sola película argentina con aspiraciones a lograr la Palma de Oro: la última vez que ocurrió algo así fue en 2014 con Relatos salvajes, de Damián Szifrón. Queda, sin embargo, todavía muy cerca el recuerdo del triunfo de Simón de la montaña , de Federico Luis, ganadora en 2025 del Gran Premio de la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas destacadas de la muestra.

Este año, la presencia argentina más destacada en Cannes pasa por el fútbol, con el comienzo del próximo Mundial a la vuelta de la esquina. Fuera de competencia, en la sección Cannes Premiére, aparece seleccionado el largometraje documental El partido , dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, que se anticipa como la reconstrucción definitiva y completa de aquel histórico encuentro jugado en México 1986 entre la Argentina e Inglaterra , recordado sobre todo por la excepcional actuación de Diego Maradona y su protagonismo en los dos momentos fundamentales de aquella victoria de nuestro seleccionado, que luego conquistaría el título: la “mano de Dios” y el llamado “gol del siglo”.

Basada en el libro homónimo de Andrés Burgo, con testimonios de jugadores de ambos equipos que participaron del match (los argentinos Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri y Ricardo Giusti, y los ingleses John Barnes, Peter Shilton y Gary Lineker), El partido tendrá su estreno mundial en Cannes el miércoles 13, a las 15.15 (hora de Francia) y su estreno en los cines argentinos está anunciado para el jueves 21 de mayo. El Mundial 2026 empieza el 11 de junio.

El otro estreno importante del cine argentino en Cannes es La libertad doble , segunda parte de la película de culto que Lisandro Alonso (uno de los directores argentinos más venerados por el público y los festivales cinéfilos) hizo 25 años atrás. En esta secuela reaparece el protagonista del film original, el hachero Misael Saavedra. Fue seleccionada para la Quincena de Realizadores, una de las secciones paralelas destacadas de la muestra, y se verá en dos funciones (una vespertina y la otra nocturna) el domingo 17.

Un día antes, en la tarde del sábado 16, llegará al festival la copia restaurada de La casa del ángel (1957), de Leopoldo Torre Nilsson, que forma parte de Cannes Classics, la sección del festival consagrada a la recuperación de títulos históricos de todas las épocas. En la Sala Buñuel se verá por primera vez esta versión en 4K restaurada en la Argentina por un equipo coordinado por Fernando Madedo y supervisado por el productor Luis Scalella, que estará a cargo de la presentación.

Aunque no tengamos producciones nacionales en la competencia oficial se espera a una destacada figura del cine argentino, Leonardo Sbaraglia, en la alfombra roja el miércoles 20, cuando se exhiba dentro de la competencia oficial Amarga Navidad , la nueva película de Pedro Almodóvar. Nuestro compatriota es el gran protagonista masculino de uno de los tres títulos españoles (otro detalle llamativo) que aspiran este año a la Palma de Oro. No faltará mucho después de Cannes para ver Amarga Navidad en los cines argentinos: su estreno se anuncia para el 28 de mayo.

Los otros dos largometrajes españoles seleccionados en la competencia oficial son El ser querido , de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem y la presencia en el elenco de la actriz argentina Malena Villa, y La bola negra , dirigida por Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y protagonizada por Penélope Cruz y Glenn Close.

Entre los candidatos de este año a la Palma de Oro aparecen otros destacados realizadores como el iraní Ashghar Farhadi ( Parallel Tales ), los japoneses Rysuke Hamaguchi ( All of Sudden ) e Hirokazu Kore-eda ( Sheep in the Box ), el rumano Cristian Mungiu ( Fjörd ), el húngaro László Nemes ( Moulin ), el polaco Pawel Pawlikowski ( Fatherland ) y los estadounidenses James Gray ( Paper Tiger ) e Ira Sachs ( The Man I Love ).

El festival se abrirá en la noche de este martes, fuera de concurso, con la producción francesa La vénus électriqu e, de Pierre Salvadori. En la misma condición se verán Diamond (dirigida y protagonizada por Andy García), Propeller One-Way Night Coach (el debut como realizador de John Travolta) y los documentales John Lennon: The Last Interview , de Steven Soderbergh, y Avedon , de Ron Howard. Los premios honoríficos serán entregados este año al director Peter Jackson ( El señor de los anillos ) y a la actriz, realizadora y cantante Barbra Streisand. La ceremonia de clausura y la entrega de premios se harán el sábado 23.

Dentro del Marché du Film (el mercado de compra y venta de producciones audiovisuales más importante del calendario anual) se confirmó que por primera vez funcionará un stand propio de la Ciudad de Buenos Aires, que se anuncia como un “espacio estratégico para promover su industria audiovisual, impulsar el talento local y posicionarse como destino internacional de rodaje”.

La agenda de actividades de este espacio incluye, entre otras, la presentación de las producciones cinematográficas impulsadas desde el Complejo Teatral de Buenos Aires (como las películas inspiradas en las puestas teatrales de Ricardo III y Cyrano , recientemente exhibidas en el Bafici), un encuentro de diálogos entre la Academia de Cine de la Argentina y sus pares internacionales, y la proyección especial, el domingo 17, de Los vencedores , de Pablo Aparo, ganadora del Gran Premio Buenos Aires del último Bafici.

Fuente: La Nación