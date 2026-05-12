Persecución en la Ciudad: detuvieron a un motochorro colombiano tras perder el control de la moto mientras escapaba

Un ciudadano colombiano de 32 años fue detenido luego de una persecución que se inició tras la detección de una moto vinculada a un robo en el barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, y finalizó en Boedo, donde el sospechoso perdió el control del vehículo y fue reducido.

El operativo comenzó a partir con una alerta del Centro de Monitoreo Urbano, que advirtió sobre el desplazamiento de una Yamaha XSR700 gris utilizada en un hecho delictivo reciente. Con esa información, personal del Departamento Motorizada de la Policía de la Ciudad desplegó un seguimiento para ubicar al conductor.

La moto fue localizada en avenida 9 de Julio y San Juan, en Boedo , pero al recibir la orden de detenerse su conductor aceleró y escapó por distintas calles de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras, con intervención de móviles policiales que acompañaban el recorrido, según se informó oficialmente.

En las imágenes se observa el desplazamiento del sospechoso hasta que pierde estabilidad en Carlos Calvo y Quintino Bocayuva , cae al asfalto y queda rodeado por los agentes, que avanzan rápidamente para inmovilizarlo.

Tras la caída, el sospechoso fue interceptado por los policías, quienes secuestraron la moto utilizada, además de 700 dólares y 92.100 pesos en efectivo.

Según fuentes policiales, el detenido registraba antecedentes por delitos contra la propiedad y tenía un pedido de captura vigente en una causa tramitada ante el Juzgado Oral en lo Criminal y Correccional N°9.

Además, el análisis de las imágenes del sistema de monitoreo permitió identificarlo en otro hecho bajo la modalidad arrebato ocurrido el 4 de mayo en la esquina de Thames y Camargo, en el barrio porteño de Villa Crespo.

El procedimiento quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Oeste, que dispuso la detención del imputado y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , aseguró que pedirá la “inmediata expulsión del país” del sospechoso.

Lo hizo a través de la red social X, donde publicó el video de la persecución. “Detuvimos a este motochorro colombiano que pretendía fugarse. Tenía un amplio prontuario y pedido de captura ”, escribió.

Y agregó: “Ya pedimos su inmediata expulsión del país. Ley y orden”.

Fuente: Clarín