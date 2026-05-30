Búsqueda de Agostina Vega: el ministro de Seguridad aseguró que el hombre detenido “miente y cada vez que habla embarra más la cancha”

Mientras la búsqueda de Agostina Vega (14), continúa por la noche, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, informó que "continuarán trabajando durante la madrugada del sábado con drones y el helicóptero de la Policía en medio del rastrillaje que se lleva a cabo en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba. "La fiscalía tiene datos concretos que ahí en ese lugar, la persona sospechada estuvo".

El ministro confirmó hace instantes que continuarán trabajando durante la noche, y que la búsqueda de Agostina se intensificará durante la primera hora de la mañana. Pero además, apuntó al único detenido que tiene la causa: Claudio Barrelier (33).

"Barrelier claramente que está mintiendo y en cada declaración miente más, y embarra aún más la cancha. Y eso lo pudimos determinar gracias al excelente trabajo que está siendo la investigación de la policía de Córdoba que, con el seguimiento de domos, podemos determinar que muchas de las cosas que él declaró son absolutamente mentira", sentenció el ministro de Seguridad cordobés en charla en vivo con TN.

Y agregó: "Sigue hablando y sigue mintiendo y claramente que esto entorpece la causa, pero estamos absolutamente convencidos que las pistas que se están investigando nos van a llevar a poder encontrar definitivamente a Agostina", se esperanzó Quinteros.

Un par de horas antes de esta entrevista nocturna de TN, el abogado de Barrelier, contó que el acusado modificó parte de su coartada al declarar por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón. Sí, Jorge Sánchez del Bianco confirmó que su cliente reconoció que es Agostina la joven que aparece en el video ingresando a su domicilio y no su hija como había dicho en primera instancia.

Según esta nueva versión del único imputado, la menor permaneció alrededor de media hora en su casa. En ese lapso, dijo que charlaron sobre cómo le iba a ella en el colegio, entre otras cosas. También afirmó que en un momento la adolescente hizo alguna llamada telefónica.

Fuente: Clarín