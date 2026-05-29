Batalla por los pliegos judiciales: los aliados presionan al Gobierno por una candidata a jueza y van con nuevas exigencias

La disputa por los pliegos judiciales sigue abierta en todos los frentes y la decisión del Gobierno de vetar la nominación de María Verónica Michelli tensó la relación con los aliados en el Senado, que podrían cerrar filas para sostener a la candidata a jueza federal .

Tanto el PRO como la UCR y los dialoguistas provinciales no dieron señales de que vayan a aceptar el pedido ordenado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , para que se retire el pliego de Michelli por ser la cuñada del

Incluso se anticipa que la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el próximo miércoles a las 11 para definir los temas de la sesión del 4 será más que picante y no sólo por el caso de la candidata a jueza federal, al que también se sumará el peronismo que comanda José Mayans .

En sí, el escenario es complejo para el oficialismo que puertas adentro admite que la jugada de la Casa Rosada, que envió la postulación de Michelli y ahora lo quiere bajar, es al menos desprolija. A eso se suma que Juan Carlos Pagotto , presidente de la comisión de Acuerdos, mantiene cajoneado, a pedido de la Casa Rosada, el pliego de la postulante a pesar de que el dictamen tiene 9 firmas.

Esta actitud de Pagotto, de estrecho vínculo con Eduardo "Lule" Menem, el secretario con llegada a Karina Milei, puede desatar un conflicto aún mayor entre el oficialismo y los aliados, que empiezan a presionar al senador de La Libertad Avanza para que habilite el expediente que habilita la llegada de la nominación al recinto.

En este contexto, los dialoguistas se preparan para una nueva tanda de audiencias públicas organizada por la comisión de Acuerdos que se convocará para el 9 de junio y que estará concentrada en los candidatos a los fueros laborales.

En ese encuentro, la oposición dialoguista pedirá que para la sesión que realizará al día siguiente se incorporen nuevos pliegos de jueces provinciales .

Por lo pronto, el misionero Martín Goerling , presidente del bloque del PRO, pateó el tablero al anticipar que van a sostener la postulación de Michelli. "La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones ", fundamentó el legislador.

Lo expresado por Goerling es lo que entienden casi todos los dialoguistas que avalaron el pliego. Está claro que para retirarlo, el Gobierno tiene que llevar el pliego al recinto, donde los senadores se expresarán a favor o en contra: esta última opción sería un hecho poco habitual de la Cámara alta.

Desde el bloque de la UCR que comanda el correntino Eduardo Vischi insistieron en reclamar que para retirar el pliego de Michelli, el Gobierno tiene que justificarlo . "Todos sabemos el argumento que dio el Gobierno y la verdad que no alcanza", deslizó un senador radical.

Sin embargo, se espera que durante el fin de semana haya llamadas dentro del bloque de los 44, como llama Patricia Bullrich a la sociedad entre La Libertad Avanza y la oposición no K, para intentar una salida. Tanto el PRO como la UCR quieren evitar un escenario de áspera confrontación, sobre todo en momentos que se está por ingresar a la negociación por las alianzas de cara a las elecciones de 2027.

En tanto, el caso de Michelli llegó a la Justicia y la agrupación Reset Republicano presentó una denuncia penal contra Milei pidiendo que se determine si la decisión de retirar el pliego no se trataría de una violación de la Ley Antidiscriminatoria y un presunto caso de abuso de autoridad.

Más allá de la controversia generada por el caso Michelli, el oficialismo aún no definió si en la sesión del próximo jueves va a incluir el resto de los pliegos que pasaron por la audiencia pública, un total de 77, entre los que están las promociones de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, quienes fueron propuestos como vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Tal como informó este diario, Catania fue señalado por fuentes judiciales de fallar en consonancia con el kirchnerismo mientras que Galván Greenway quedó en la mira por haber fallado en una causa que involucra al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia por posible lavado de dinero.

También está en duda el pliego de Juan Manuel Mejuto, postulado para la Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital, cuestionado por sus posibles vínculos con el kirchnerismo y la agrupación K Justicia Legítima. En este caso aún no tiene el despacho formalizado a pesar de que los dialoguistas dicen haberlo firmado.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín