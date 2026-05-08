Brote de hantavirus en el MV Hondius: cómo será el operativo para repatriar a los ocupantes del crucero

España anunció que el domingo comenzarán a evacuar a los primeros pasajeros y tripulantes del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus. Cuando el buque llegue ese día al archipiélago de Canarias, volverán en avión a sus países de origen.

De acuerdo a medios locales, el gobierno español va a coordinar el operativos con otras 22 naciones.

La embarcación tiene prevista su llegada al puerto de Granadilla , en la isla de Tenerife, frente a las costas de África occidental, el domingo por la mañana, aseguró el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

" Ese mismo día vamos a tener aviones y podremos ya empezar a que estas personas lleguen (hasta ellos)", explicó. En los días anteriores, fuentes del Ministerio del Interior habían indicado que las evacuaciones comenzarían el lunes.

El destino del MV Hondius despertó preocupación internacional tras saberse que tres personas que habían estado a bordo de este crucero que inició su travesía en abril desde Argentina habían muerto.

Otros tres pasajeros enfermos fueron desembarcados este miércoles frente a Cabo Verde, antes de que la embarcación pusiera rumbo hacia las Islas Canarias con casi 150 personas a bordo , entre pasajeros y miembros de la tripulación, de 23 países.

Las autoridades españolas ya habían informado previamente que el crucero no atracará frente a la costas de la isla de Tenerife, sino que solo fondeará , y que los pasajeros serán trasladados entonces en embarcaciones más pequeñas.

Después serán llevados en autobús a un aeropuerto cercano, explicó este viernes la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, en la televisión pública: "En principio son personas asintomáticas, no necesitan un traslado especial".

Los ciudadanos extranjeros serán entonces trasladados desde el aeropuerto a sus países de origen, indicó la ministra española de Sanidad, Mónica García. Se los subirá a un transporte colectivo, "con todos los protocolos sanitarios que se están estableciendo a nivel internacional y nacional", detalló.

Tras desembarcar, los pasajeros serán llevador directamente a la pista para subir a los aviones: "Sólo cuando se de el aviso de que el avión está listo para despegar, se va a bajar a la gente del barco".

También serán repatriados aquellos que pudieran presentar algún síntoma, si no requieren atención médica urgente.

"Estamos tomando todas las decisiones que tengamos que tomar, siempre sabiendo que tenemos que valorar todos los escenarios posibles", resaltó la ministra en en conferencia de prensa.

El anuncio se dio luego del caso de una azafata neerlandesa que se presumía infectada y finalmente dio negativo en los tests de hantavirus . Esta mujer había viajado en un vuelo de KLM en el que iba una pasajera del crucero que luego murió.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, informó que la azafata que se encontraba hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con síntomas leves se le practicaron dos estudios.

"Tenemos tres niveles de repatriaciones . El primero tiene que ver con los españoles, de los que se va a encargar el Ministerio de Defensa; el segundo nivel es con los ciudadanos de la Unión Europea, y las conversaciones están dándose con la OMS, la Comisión Europea y, muy concretamente, con los Países Bajos, que tienen responsabilidad concreta por su tripulación (porque el crucero es de bandera neerlandesa)", describió Javier Padilla, secretario de Sanidad de España.

Respecto al tercer nivel, que abarca al resto de los pasajeros de otras nacionalidades , Padilla confirmó que Estados Unidos envió un avión con miembros del Centro de Control de Enfermedades (CDC) para trasladar a sus ciudadanos. Lo mismo hará el Reino Unido con los pasajeros británicos.

"Según vayan llegando los aviones se irá desembarcando a los pasajeros", concluyó el funcionario.

El secretario de Estado de Sanidad también informó de un caso sospechoso de hantavirus en Alicante . Se trata de una pasajera que iba en el mismo avión de KLM, dos filas detrás de la mujer neerlandesa que había viajado en el MV Hondius, fue descendida de ese vuelo y murió el día después, el 26 de abril, tras contraer el virus.

La ciudadana española solo presentaba tos, fue hospitalizada y se le realizaron los estudios correspondientes, aunque los resultados recién se conocerían este sábado.

Además, hay otra persona que viajó en el mismo vuelo, pasó una semana en Barcelona y volvió a su país de origen, Sudáfrica. Aunque Se desconoce si refirió síntomas.

A bordo del crucero viajan 14 pasajeros españoles que, de acuerdo al protocolo aprobado por el gobierno ibérico, serán trasladados por un avión militar a Madrid para hacer cuarentena en el Hospital Gómez-Ulla . No está claro cuánto durará su aislamiento. Para los otros 133 dependerá de las decisiones que tome cada país.

"Todas las personas consideradas contactos —aquellas que permanecieron en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo o que estuvieran en contacto con un caso confirmado— deberán someterse a una cuarentena obligatoria en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid", publicó este viernes en su web oicial el Ministerio de Sanidad español.

Los pasajeros permanecerán en habitaciones individuales y sin visitas. Durante ese periodo, se les realizará una prueba de PCR a su llegada y otra a los siete días. Además, se llevará a cabo una vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar de forma precoz cualquier síntoma compatible.

Respecto al manejo de casos probables y confirmados, el protocolo define como caso probable a cualquier contacto que desarrolle síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos . Ante esta situación, el paciente "será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa".

En caso de que una prueba de laboratorio resulte positiva por el Centro Nacional de Microbiología, el paciente pasará a ser un caso confirmado y será ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) hasta su recuperación clínica.

Fuente: Clarín