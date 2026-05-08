Frío polar en el AMBA: cuándo llega y qué dice el pronóstico para este fin de semana

Luego del brusco cambio de clima provocado por la ciclogénesis que afectó a varias regiones del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá a partir de este viernes un marcado ingreso de aire frío que hará desplomar las temperaturas durante el fin de semana.

Desde las últimas horas del jueves ya comenzaron a sentirse en el área urbana de la Capital las características mucho más frías, que confirman que el otoño es finalmente una realidad para los vecinos de Buenos Aires y del conurbano. El ingreso de aire de origen polar marcará el pulso meteorológico de los próximos días.

Para lo que resta de este viernes se espera una jornada muy fresca y ventosa. La temperatura mínima rondará los 10 grados en Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el conurbano podría estar entre 2 y 3 grados por debajo de esa marca. Por la tarde, la máxima apenas alcanzará los 13°, reflejando una amplitud térmica muy reducida.

El viento es otro de los protagonistas de la jornada, proveniente del sudoeste con intensidad y velocidades sostenidas de hasta 30/35 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 65 km/h. En tanto, la probabilidad de nuevas lluvias es baja , aunque no se descartan precipitaciones débiles y aisladas sobre el AMBA.

El sábado persistirá la influencia de la ciclogénesis sobre la región metropolitana. Será otra jornada marcada por el fuerte viento, esta vez predominando desde el oeste y sudoeste, nuevamente con ráfagas que podrían ubicarse entre 40 y 65 km/h.

Además,se sentirá con fuerza el frío de características invernales. En Capital el amanecer presentará temperaturas cercanas a 7 grados -con una sensación térmica todavía más bajas debido al viento- y en el conurbano los valores serán aún más gélidos.

Por la tarde las máximas tampoco treparán mucho y volverán a ubicarse apenas entre los 12 y 13 grados. El cielo seguirá nublado, y podría haber lluvias por la mañana.

El domingo llegará con la ausencia de la probabilidad de precipitaciones y el cielo se presentará con nubosidad variable, mientras que los vientos del oeste irán perdiendo intensidad.

Pese a estas mejorías, la del domingo será probablemente la mañana más fría de la semana, con mínimas de hasta 5 grados en la Ciudad de Buenos Aires y valores cercanos a los 2 grados en sectores del conurbano bonaerense. Por la tarde, la máxima podría llegar a 16°.

Fuente: Clarín