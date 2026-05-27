Berisso: confundió al amigo de su hermana con un ladrón y le disparó con un revólver calibre 38

Un confuso episodio de inseguridad conmovió este jueves a la localidad de Berisso , en La Plata , donde un joven resultó ileso de milagro tras recibir dos disparos de un arma de fuego.

Según la denuncia, todo comenzó por un malentendido que escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque armado.

De acuerdo con el relato de la víctima, el hecho se originó cuando el joven acompañó a una amiga hasta su casa, ubicada en 31 entre 126 y 127. Al llegar, descubrieron que no tenían la llave de ingreso, por lo que decidieron trepar un paredón para entrar a la propiedad .

Una vez dentro, apareció el hermano de la joven, quien al ver a un desconocido dentro de la casa interpretó que se trataba de un robo y reaccionó violentamente.

El denunciante afirmó que el hombre intentó agredirlo físicamente. Para evitar un enfrentamiento mayor, el joven decidió retirarse del lugar en su moto. Sin embargo, el hermano de su amiga lo persiguió y efectuó al menos dos disparos con un revólver calibre 38 . Ninguno de los proyectiles impactó en la víctima, que logró escapar ilesa.

La Policía Bonaerense tomó intervención inmediata tras la denuncia y se encuentra trabajando para reconstruir la secuencia del hecho.

Entre las pruebas que se analizan se encuentran testimonios de vecinos y posibles registros de cámaras de seguridad de la zona, que podrían ser clave para determinar responsabilidades.

Por el momento, el acusado permanece en libertad mientras avanza la investigación.

Fuente: TN