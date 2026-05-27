Encontraron un cuerpo descuartizado en Bariloche y buscan determinar si es el de Ana Lía Corte

Un grupo de vecinos encontró este martes por la noche un cuerpo descuartizado en un barranco de la zona de La Barda, en el sur de San Carlos de Bariloche , y la principal hipótesis de la investigación apunta a que podría tratarse de Ana Lía Corte , la mujer de 52 años que permanece desaparecida desde el 8 de mayo.

El hallazgo ocurrió en inmediaciones de las calles Clemente Onelli y Arrayanes, un sector que ya había sido rastrillado durante la búsqueda.

De acuerdo con medios locales, los vecinos alertaron al 911 tras detectar restos humanos en un barranco de difícil acceso . De manera extraoficial, trascendió que el operativo comenzó luego de que se encontrara una mano con un anillo colocado, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades judiciales.

Tras el aviso, se desplegó un amplio operativo en la zona con participación de efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, Brigada de Investigaciones, Criminalística, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) y bomberos voluntarios, que trabajaron con iluminación artificial durante la noche.

Los restos fueron trasladados a la morgue del hospital zonal y este miércoles serán sometidos a una autopsia y estudios genéticos para determinar si pertenecen efectivamente a la mujer desaparecida. Las muestras serán analizadas por el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal.

Ana Lía Corte había sido vista por última vez el 8 de mayo en el barrio Melipal de Bariloche. Con el avance de la investigación, las autoridades lograron reconstruir parte de sus movimientos gracias a cámaras de seguridad del transporte público.

Las imágenes mostraron a la mujer viajando en una unidad de la línea 51 y descendiendo en la zona de Tiscornia y Onelli, en el centro de la ciudad. En ese momento vestía un gorro de lana, una campera, un pantalón ancho y llevaba una mochila.

A partir de esos registros, la Policía de Río Negro concentró los rastrillajes en sectores cercanos a la barda del Ñireco, estructuras abandonadas y áreas próximas al arroyo homónimo. También se realizaron operativos en las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno y en zonas boscosas del Cerro Otto, aunque hasta ahora no habían encontrado rastros de la mujer .

Fuente: TN