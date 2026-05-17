Belgrano escribe una nueva página de triunfos y buscará el primer título de su historia justo contra River

Revivió en el último minuto del tiempo regular, se recuperó de dos penales malogrados en el inicio de la tanda de penales y contra todos los pronósticos desató el festejo. Belgrano dio el golpe y escribe una nueva página de triunfos que agigantan la historia del equipo cordobés: empató 1 a 1 y se impuso por 4 a 3 sobre Argentinos, después de seis ejecuciones. El domingo en el estadio Mario Kempes jugará con River la final del torneo Apertura, un partido que tendrá el morbo de aquella Promoción de 2011, cuando los Piratas ganaron en Núñez, se treparon a la elite y provocaron el descenso de los millonarios. Quince años después, un nuevo mano a mano, pero esta vez con una estrella en juego: la primera que podría sumar Belgrano.

Sin la histeria, los comentarios mediáticos y la tensión que se envolvió a la semifinal que jugaron River y Rosario Central, pero con una historia reciente que dejó un antecedente de rivalidad, después de que Argentinos se impuso con una jugada polémica por la Copa Argentina 2025 y sacó el boleto para jugar la final. No se trató de un desquite, aunque nuevamente se cruzaron en una semifinal: no había vuelta atrás por aquel juego, aunque sí una nueva chance de ser protagonista de una definición por un título. Y así lo jugaron, con fútbol, cuerpo y corazón.

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Sin guardarse nada para un desenlace que tuvo emoción desde el inicio y que se resolvió con la tanda de penales.

El molde lo rompió Argentinos en el comienzo, en apenas siete minutos, y con la campanada modificó el escenario. El gol enseñó una de las facetas de cómo se mueve el equipo de la Paternal: atacó de modo vertical con el lateral Lozano, que fue alentado a proyectarse y ser quien lidera la ofensiva. No le pesó, detectó la diagonal que trazó Molina de adentro hacia afuera y el que lleva credenciales de goleador se calzó el ropaje de asistidor: hizo la pausa, levantó la cabeza y lanzó un pase paralelo al arco, para que el juvenil Jainikoski desatará el festejo.

Con la ventaja, Argentinos se hizo dueño a partir de un jugador que es un patrón sin necesidad de recurrir a los gestos ampulosos ni a exponer a un compañero ante un error: Federico Fattori es un líder silencioso de un conjunto que se apoya en el equilibrio y el orden que ofrece el volante central para crecer, adelantarse y lastimar. Porque Fattori espera a que el partido se detenga para acercarse a un compañero y corregirle un movimiento; más tarde es el auxilio para descargar la pelota o el que con un cambio de frente gira la orientación del ataque. Y si el equipo se desplegó en ofensiva con los dos laterales lanzados, retrocede para meterse entre los zagueros centrales. Un polifuncional que demostró ser el termómetro para que Argentinos sea un animador del torneo Apertura.

Belgrano también se construyó para ser un actor principal del torneo. Los playoffs marcaron que hizo toda una planificación para este presente: repatrió caciques como el Mudo Vázquez y Emiliano Rigoni, que se sumaron al Chino Zalarrayán; recuperó a un delantero goleador y mañoso como Lucas Passerini y aunque a su entrenador se lo catalogue de exponer propuestas defensivas, Zielinski respondió con tres N°10 en la cancha , un faro de área y un acompañante cuando la derrota parecía consumada.

Los Piratas venían de eliminar a Talleres, en calidad de visitantes, y a Unión, en casa, corrieron desde atrás en el resultado y en el juego, pero no claudicaron. Una muestra de que el partido por pasajes lo descontrolaba eran los foules a los que recurrían para detener los ataques o las salidas verticales. Pero no se desanimó y en el descuento del tiempo regular creyó que el milagro era posible: Passerini bajó una pelota y Zelarayán estrelló la pelota en el poste; al minuto, Uvita Fernández, que saltó desde el banco de los suplentes silenció el estadio , que a esa altura se vestía de fiesta por una victoria que parecía sellada.

Con los cambios los equipos habían quedado desacomodados, desequilibrados: Argentinos ya no tenía las virtudes del equipo que en la Paternal edificó una fortaleza, porque en tiempo regular acumula 24 partidos sin perder. Aldosivi, en el apertura 2025, el último rival que se marchó con una sonrisa fue Aldosivi. Pero la alineación no tenia más la frescura y el juego del comienzo, cuando arrolló: afuera Lescano y Jainikoski, mientras que Fattori y Molina fueron reemplazados en el alargue. Era un modelo B, un equipo alternativo, que debía reacomodarse para el tiempo suplementario, lo intentó con mas empuje que fútbol, y esa no es la receta que despliega el DT Nicolás Diez.

Del otro lado, Belgrano se había realimentado con el gol y aunque también estaba desbalanceado, fue inteligente para reacomodarse con tantas piezas de ataque. Passerini se desdoblaba, como Rigoni; el Mudo Vázquez era por pasajes un volante central y Uvita Fernández, con más aire, corría para cubrir espacios... Aguantó cuando el rival pretendió acorralarlo y después descubrió en los penales el pasaporte a la final. Hundió a Argentinos, uno de los equipos que pidió que se jugaran tiempo suplementario en el playoffs, porque los penales no están en su libreto: perdió las últimas siete definiciones.

De repente, todo lo que estaba teñido de rojo se volvió celeste , era Belgrano festejando y soñando con hacer otra vez historia de la mano de su guía, el Ruso Zielinski: el hombre de las conquistas imposibles de los Piratas.

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Fuente: La Nación