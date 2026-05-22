Avanza un potente anticiclón que traerá 48 horas temperaturas muy bajas, inestabilidad y humedad: las zonas afectadas

Tras días marcados por bajas temperaturas y la ausencia de lluvias debido al ingreso de una masa de aire polar , el país espera un potente anticiclón que traerá un aumento en las temperaturas , algo inusual en esta época del año, durante el fin de semana.

Igualmente, el sitio especializado Meteored , anunció que este viernes será una jornada fría con mínima de 7°C y máximas de 13°C .

Según los especialistas, la llegada de una nueva masa de aire frío se instaló en el centro del territorio argentino el miércoles, que continuó hasta el jueves, con mínimas que rondan las mismas temperaturas que el lunes y el martes, pero las máximas cercanas a los 13°C en el AMBA, debido al ingreso de un viento desde la Patagonia.

Este frente frío llegará a su fin, ya que para el fin de semana se espera un leve aumento de las temperaturas en el norte del país . Con la llegada del domingo, se avecina un viento del norte, para dejar atras una de las semanas mas frías de lo que va del año.

En el AMBA, las temperaturas rondarán entre los 9°C y máximas de 15°C durante el sábado . La jornada comenzará con un cielo parcialmente nublado que se intensificará con el correr del día.

Para el domingo, se espera un aumento, con mínimas de 11°C y máximas de 16°C. Aunque se espera un cielo parcialmente nublado, no se prevén precipitaciones en ninguno de los dos casos.

Fuente: La Nación