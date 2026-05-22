VILLA GESELL va por el récord: buscarán el sándwich de miga más grande de la Argentina

ZONALES

La ciudad de Villa Gesell será escenario este fin de semana de un evento que combina tradición, gastronomía y trabajo comunitario. En el marco de la Fiesta “La Criolla”, emprendedores locales intentarán romper el récord nacional del sándwich de miga más grande del país.





La iniciativa surge como una propuesta colectiva que busca posicionar a la ciudad en el mapa gastronómico argentino a través de una acción que combina producción artesanal y participación popular.





El objetivo: un sándwich de 6 metros





El desafío consiste en elaborar un sándwich de miga de 6 metros de largo por 60 centímetros de ancho, una medida que superaría ampliamente las marcas registradas hasta el momento en el país.





El proyecto es impulsado por comercios gastronómicos locales que unieron esfuerzos para concretar una preparación de gran escala durante el evento.





El récord a vencer: el antecedente de Alberti





El récord vigente pertenece a la localidad de Alberti, donde en el marco de la Fiesta Provincial de la Harina se elaboró un sándwich de miga de 2,88 metros, que se convirtió en referencia nacional.





Con el paso del tiempo, otros intentos ampliaron las dimensiones de este clásico argentino, pero la propuesta de Villa Gesell apunta a superarlos con una diferencia significativa.





La ingeniería del sándwich: estructura y armado





La preparación de un sándwich de estas características requiere un método preciso para garantizar estabilidad y calidad en cada porción.





La estructura prevista se organiza en capas: pan de miga con mayonesa suavizada como base, una primera capa de jamón cocido, un separador de pan de miga, una segunda capa de queso tipo barra, otro separador de pan, y finalmente tomate fresco junto con lechuga, cerrando con pan de miga con mayonesa en su interior.





Cada etapa está pensada para mantener la firmeza del conjunto y evitar que la humedad afecte la estructura durante el armado y el corte.





Técnicas y cuidados del proceso





Los organizadores detallan una serie de técnicas clave para lograr un resultado óptimo.





La mayonesa se diluye ligeramente para mejorar su distribución. El tomate se corta en rodajas finas y se deja escurrir para reducir el exceso de líquido. La lechuga se seca cuidadosamente para conservar su textura y evitar que humedezca el pan.





El corte final se realiza con cuchillos de sierra grandes y bien afilados, lo que permite obtener porciones prolijas sin deformar la preparación.





Un evento comunitario en Villa Gesell





La elaboración del sándwich tendrá lugar este domingo 24 de mayo, entre las 11:10 y las 13:00 horas, en el marco de la Fiesta “La Criolla”. Una vez finalizado, el producto será distribuido entre los presentes de manera gratuita.





La propuesta busca combinar gastronomía, identidad local y participación comunitaria en un evento abierto al público.