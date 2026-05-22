Un ciervo fue atropellado en Ruta 11 a la altura de Mar del Tuyú

ZONALES





A pocos días del impacto que generó la muerte de un puma atropellado sobre la Ruta 11, un nuevo episodio con fauna silvestre volvió a registrarse en el Partido de La Costa. En esta oportunidad, un ciervo fue embestido por un automóvil a la altura del kilómetro 327, en cercanías de Mar del Tuyú.





El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, minutos después de las 19:30, y fue reportado mediante un llamado al sistema de emergencias 911, lo que motivó la intervención de personal vial de La Costa.





De acuerdo a la información policial, el vehículo involucrado fue un Citroën Aircross conducido por un hombre de 63 años oriundo de Santa Teresita. Tras el impacto, tanto el rodado como el animal quedaron sobre la banquina.





Afortunadamente, el conductor no sufrió heridas y no fue necesaria la asistencia de una grúa para retirar el vehículo.





En el lugar trabajaron efectivos policiales junto al personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de La Costa, que llevó adelante las actuaciones correspondientes debido a que se trataba de un animal silvestre.