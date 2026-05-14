Adiós a las botellas de plástico en la heladera: por qué cada vez más especialistas recomiendan usar vidrio

Guardar agua fría en la heladera es un hábito cotidiano en millones de casas. Sin embargo, pocas personas prestan atención al tipo de botella que utilizan y, según especialistas en higiene y conservación de alimentos, las botellas de plástico no siempre son la mejor opción para el uso diario .

Con el paso del tiempo y el uso constante, muchas botellas plásticas empiezan a deteriorarse: se rayan, pierden transparencia y acumulan pequeñas marcas internas donde pueden quedar restos de suciedad, olores y bacterias difíciles de eliminar.

Por eso, cada vez más personas eligen reemplazarlas por recipientes de vidrio, un material que conserva mejor el sabor del agua, dura más años y resulta más fácil de limpiar .

Uno de los principales beneficios del vidrio es que no absorbe olores ni sabores . Esto evita que el agua tome gusto a otros alimentos guardados dentro de la heladera, algo que suele pasar con ciertos plásticos después de muchos usos.

Además, el vidrio mantiene mejor la temperatura gracias a la densidad del material, por lo que el agua permanece fría durante más tiempo.

Aunque existen plásticos diseñados para reutilizar, los especialistas recomiendan prestar atención a las señales de desgaste.

Cuando una botella empieza a verse opaca, deformada o rayada, puede volverse más difícil de limpiar correctamente. Además, algunas conservan olores desagradables o modifican levemente el gusto del agua con el tiempo.

Para aprovechar mejor sus beneficios, recomiendan seguir algunos cuidados simples:

Además de ser más duraderas, las botellas de vidrio también se volvieron una opción muy elegida por cuestiones estéticas y de sustentabilidad, ya que permiten reducir el uso de plásticos descartables en la vida cotidiana.

Fuente: TN