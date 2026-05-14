Activan la Alerta Nati en Neuquén por la desaparición de una mujer y una niña de 12 años

Una mujer de 33 años y una niña de 12 se encuentran desaparecidas en Neuquén desde el domingo 10 de mayo . Las autoridades han emitido una Alerta Nati y dos pedidos oficiales de paradero para intensificar la búsqueda y solicitan colaboración ciudadana para aportar cualquier información. La doble desaparición en la provincia mantiene en vilo a la región, mientras tanto, las autoridades difunden las características físicas y los contactos de las fiscalías intervinientes, para facilitar cualquier aporte que conduzca a su pronta localización.

Estela Isabel Castro , de 33 años de nacionalidad argentina, fue vista por última vez en la calle Ricardo Güiraldes, manzana 357, según la Policía de la provincia de Neuquén, que este miércoles amplió el operativo de localización. Se describe a la mujer para facilitar la identificación: mide 1,57 metros, tiene tez trigueña, cabello oscuro y lacio, y contextura delgada . También se detalló que al momento de su desaparición vestía remera gris, campera deportiva negra con capucha flúor, jeans azules, zapatillas negras y portaba una cartera negra. Además, llevaba consigo su teléfono celular.

Paralelamente, la fuerza policial emitió una Alerta Nati para encontrar a Romina Tiziana Tobares , una menor de 12 años cuyo paradero se desconoce. Romina tiene: contextura física delgada, mide 1,55 metros, posee tez trigueña, ojos marrones y cabello largo y ondulado . En el momento de su desaparición, vestía una campera negra, pantalón azul y zapatillas blancas.

El operativo vigente demanda la colaboración inmediata de cualquier persona que cuente con información relevante. Para el caso de Estela Isabel Castro, las autoridades indicaron que los datos deben canalizarse a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 52° (teléfono 299-4896999). Respecto a Romina Tiziana Tobares, la comunicación debe realizarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o la Comisaría 17° (teléfono 299-4430098), tanto en Neuquén capital como en los municipios aledaños.

La Alerta Nati , actualmente en vigor, tiene origen en un caso que marcó un antes y un después para la comunidad neuquina. Tras la desaparición de Natalia Ciccioli el 16 de enero de 1994 , se impulsó una normativa que buscara acelerar y eficientizar los procedimientos para ubicar a niñas, niños y adolescentes extraviados. Natalia, de 12 años, desapareció tras salir de su casa en San Martín de los Andes. En aquel entonces, la denuncia por desaparición solo se aceptaba después de 48 horas , lo que motivó la movilización comunitaria y, con el tiempo, el desarrollo de una ley específica.

La ley 2705 , promulgada el 30 de junio de 2010, regula los pasos a seguir ante las desapariciones de menores de 18 años. Los procedimientos establecidos surgen de la experiencia social y policial acumulada desde la década del noventa. La aplicación de la Alerta Nati no solo estructura la respuesta estatal sino que promueve la rápida difusión pública y el involucramiento de la ciudadanía para acelerar la localización.

En los primeros días de mayo , la provincia de Neuquén activó la Alerta Nati tras la desaparición de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su hijo de cuatro meses, Carlos Amir Jeremy Araya . Ambos fueron vistos por última vez el 1 de mayo en Rincón de los Sauces, en la calle Lago Nonthué. La investigación está a cargo de la Fiscalía Única local y la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.

Ambos fueron hallados en buen estado el 4 de mayo en la ciudad de General Roca, Río Negro, donde Camila se presentó voluntariamente en una comisaría junto a su hijo. Tras constatar su identidad, las autoridades derivaron a ambos a un centro de salud para una evaluación médica y desactivaron el operativo de búsqueda.

Fuente: Infobae