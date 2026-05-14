Intentaron robarle a un policía que trabajaba como conductor de aplicación en Quilmes y se defendió a los tiros

Un agente de la Policía Bonaerense , de 30 años, evitó ser víctima de un robo, luego de que fuera abordado por dos delincuentes cuando trabajaba como conductor de aplicación en la localidad de San Francisco Solano , en el partido de Quilmes . Según consta en la denuncia, el oficial abrió fuego para lograr que huyeran, después de que uno de ellos le exhibiera un arma.

El intento de robo ocurrió el lunes 11 de mayo en la intersección de las calles 885 y 812, cuando un hombre armado trató de sustraer una moto Yamaha YBR negra , que el efectivo utilizaba para ofrecer servicios de traslado a través de una aplicación. No obstante, los atacantes no contaban con que la víctima era miembro de la fuerza de seguridad provincial.

De acuerdo con las fuentes oficiales a las que accedió Infobae , la denuncia fue realizada por el mismo agente, quien relató que un sujeto lo abordó y exhibió un arma de fuego con la intención de robarle el vehículo. Ante la amenaza, el policía extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa modelo TPR, calibre 9 mm , y efectuó un disparo.

Como consecuencia de la reacción del agente, los dos asaltantes escaparon del lugar a pie. No obstante, dejaron abandonadas un arma de utilería y una gorra roja , que fueron secuestradas por los efectivos. Asimismo, confirmaron que una de las cámaras de seguridad de la zona registró la secuencia completa.

“Se dispuso que la carátula de la causa sea robo agravado en grado de tentativa, con intervención de la Fiscalía correspondiente”, indicaron las autoridades. De la misma manera, confirmaron que el arma reglamentaria del agente también fue secuestrada, para ser sometida a las pericias correspondientes.

Por otro lado, este medio constató que el policía involucrado se desempeña en la delegación de Avellaneda de la Policía Bonaerense y, al momento del hecho, se encontraba fuera de servicio. Asimismo, remarcaron que los agresores no fueron identificados ni detenidos.

Un agente de la Policía Bonaerense resultó involucrado en un enfrentamiento armado contra dos adolescentes que, según se informó, habrían intentado robarle la motocicleta en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes. El hecho ocurrió la noche del miércoles 29 de abril, cerca de las 22:00 horas, en la intersección de la Avenida San Martín y la calle 894.

El efectivo policial, que se hallaba de franco de servicio y vestido como civil, fue interceptado por los dos jóvenes armados, quienes operaban bajo la modalidad de “motochorros”. Tras ser abordado, se produjo un intercambio de disparos. Como resultado, Cristian V., de 16 años , murió en el lugar. Las primeras pericias indicaron que portaba una réplica casera metálica de arma de fuego .

El segundo sospechoso, Jeremías D. L., de 15 años , recibió un disparo en el muslo derecho. Tras el incidente, fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica y luego fue dado de alta. Según la información obtenida por Hecho en Quilmes , fue puesto a disposición de la Justicia de Menores y trasladado hacia un centro de admisión, por orden de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, apenas recibió el alta médica.

De la misma manera, el episodio fue calificado como “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio” , quedando a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes. Por el momento, las autoridades no dispusieron medidas contra el policía involucrado, por lo que continúa en libertad. Asimismo, las actuaciones posteriores fueron derivadas a la Prefectura Naval Argentina.

Fuente: Infobae