Abrió la inscripción al primer curso de manipulación de alimentos del año

MADARIAGA





El área de Bromatología brindará de manera gratuita, junto al CEA Nº 20, el Curso de Manipulación de alimentos.





Se trata de la primera fecha diagramada, de un total de 7 capacitaciones que se realizarán durante el año a fin de que todos los vecinos interesados puedan realizar el curso que es solicitado para trabajar en el rubro de alimentos.





Quienes estén interesados en anotarse en la primera fecha del año, deberán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/FdCk76SGpoDKiuUG9





Una vez inscripto asistir en la fecha y hora indicada.



Cronograma de próximas fechas:

Junio: 15, 16, 22, 23 y 29 a las 18 Hs

Agosto: 24, 25, 26, 27 y 28 a las 10 Hs

Septiembre:14, 15, 21, 22 y 23 a las 18 HS

Octubre: 20, 21, 22 y 23 a las 10 Hs

Noviembre: 9, 10, 16, 17 y 23 a las 18 Hs

Diciembre: 7, 9, 10, 11 y 14 a las 10 HS

Exámenes de renovación: 17 de junio / 23 de septiembre / 18 de noviembre de 16.30 a 18