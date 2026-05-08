Ranni y Albinoni se presentarán este sábado en la Casa de la Cultura

MADARIAGA





La obra de Alicia Muñoz “Negociemos. Una Historia de Amor” llega a Madariaga mañana sábado, 9 de mayo a las 21 horas.

Sobre el escenario, los actores, Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni representarán esta historia dirigida por Ernesto Medala, bajo la producción de Damian Sequeira.

Acerca de la obra:



La plaza es un lugar de soledades, encuentros y desencuentros. Amalia y Miguel coinciden una tarde de sol. Él saco a pasear a su perro y sus enfermedades. Ella en cambio lee su libro de autoayuda mientras escucha música de meditación.

El encuentro entre ambos, de la vitalidad y la timidez, nos lleva junto a ellos a transitar una comedia de dos personas “mayores” totalmente distintas pero en un punto semejante. Entre ambos sólo hay una historia que no fue y otra que puede llegar a ser. Quizás negociando lleguen a un acuerdo.

Entradas disponibles en boletería: a un valor de $ 38.000 ($ 32.000 para jubilados)