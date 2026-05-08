Santiago del Estero: rescataron a nueve hermanos luego de que acusaran a su familia de abusos y violencia

Un operativo policial descubrió un escenario escalofriante en una casa de Figueroa, en Santiago del Estero, luego de que una familia fuera acusada de someter a 9 de 13 hermanos a abusos, violencia y desnutrición .

El caso salió a la luz este jueves tras un allanamiento realizado por orden del juez de Control y Garantías, Sergio Guillet. Como resultado hubo tres detenidos: una pareja y uno de sus yernos .

Todo pasó en una casa del B° Las Lomas, paraje El Cruce, a la vera de la ruta 5, a casi 90 kilómetros de ciudad capital. Todas las víctimas vivían en un contexto de extremo abandono y algunas de ellas tenían discapacidad .

De acuerdo con la información publicada por El Liberal , cuando la policía llegó a la casa encontró a una persona discapacitada atada a una cama ; a partir de allí todo lo que seguiría sería una postal del horror absoluto que vivieron los 9 hermanos.

El procedimiento se realizó a partir de una denuncia realizada por la Asociación Civil Caring For Children y Asociación Civil Madres Víctimas de Trata. “ Había mujercitas que eran ofrecidas, entregadas, a vecinos por dinero . También un tío habría aceptado la transacción a cambio de vinos”, señaló un funcionario.

De los nueve rescatados tres son mayores de edad y presentan graves dificultades en su salud mental y motriz. De los menores, cuatro son mujeres, una de ellas con discapacidad, y los otros dos, varones. “ Los discapacitados eran golpeados y hasta grabados con celulares por diversión , todo en nombre del alcohol”, relató el vocero.

Según fuentes policiales a las que accedió el citado medio, una de las víctimas presenta “lastimaduras y moretones en ambos extremos de la clavícula”. “Vean, el hombre (padre) decía lo que debía hacerse. Pedía plata, ordenaba que le compren vino . Pero lo más repugnante, el que ponía plata tenía garantizada alguna de las hijas ”, indicaron.

Los detalles del domicilio en el que convivían las víctimas son escalofriantes: una pieza se encontraba cerrada con candado y adentro había colchones sin estrenar, según trascendió. Sin embargo, los menores dormían sobre las tablas de las camas, con una frazada o una sábana .

Según detallaron fuentes de la investigación a El Liberal , los menores miraban siempre a los adultos antes de responder a las preguntas de las autoridades, como pidiéndoles permiso para hablar.

Después de pasar cerca de 5 horas en el lugar, los agentes abandonaron la escena con las nueve víctimas, de las cuales dos tuvieron que ser internadas . El resto permanece constantemente monitoreado por médicos y psicólogos.

La causa quedó a cargo de las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera, quienes formularon cargos de extrema gravedad: “ Abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por el vínculo, la convivencia preexistente, corrupción de menores , lesiones calificadas por el vínculo, abandono de persona, todo ello en concurso real en perjuicio de múltiples víctimas menores de edad y personas en situación de discapacidad”.

Fuente: TN