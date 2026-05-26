A dos meses del ataque, liberaron al militante que le pegó un cabezazo a un diputado en Tucumán

La Justicia de Tucumán homologó un juicio abreviado y le impuso al militante peronista Marcelo “Pichón” Segura una condena de tres años de ejecución condicional por las lesiones graves causadas al diputado nacional Federico Pelli , de La Libertad Avanza , en marzo pasado.

De esta forma, el dirigente peronista, imputado por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía , recibió una pena condicional y dejó atrás la prisión domiciliaria que cumplía por razones de salud.

El hecho que originó la causa ocurrió el 11 de marzo en la localidad de La Madrid , en el sur de la provincia, mientras Pelli participaba de la entrega de donaciones y colchones a familias damnificadas por las inundaciones. Según las imágenes que se viralizaron en ese momento, Segura se acercó al legislador nacional y le dio un cabezazo en el rostro que le provocó la fractura del tabique nasal y un visible sangrado.

Segura, conocido en el ámbito político tucumano como “Pichón”, es un referente peronista y en aquel momento se desempeñaba como empleado público en una comuna del interior provincial . Inmediatamente después del incidente fue detenido e imputado. Permaneció alojado en el penal de Benjamín Paz hasta que obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

Durante la audiencia virtual realizada días atrás, Segura reconoció expresamente su responsabilidad. “Estoy de acuerdo con la pena. Es mi voluntad. Y reconozco el hecho” , manifestó desde su domicilio.

El acuerdo incluyó, además de los tres años de prisión en suspenso, estrictas reglas de conducta: prohibición de acercarse o contactar al diputado Pelli en un radio de 300 metros, abstención total de consumo de alcohol y estupefacientes, prohibición de portar armas de fuego y la obligación de realizar un tratamiento psicológico para el control de la ira.

La querella que representa a la víctima se opuso de manera expresa al acuerdo de juicio abreviado. Sin embargo, el juez Márquez validó lo convenido entre la fiscalía y la defensa y dispuso el cese inmediato de la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre Segura.

El episodio ocurrió cuando un grupo de dirigentes libertarios se dirigía hacia la localidad de La Madrid , que estaba afectada por fuertes lluvias e inundaciones. La comitiva —integrada por legisladores y dirigentes locales— se trasladaba por la ruta 157 cuando un grupo de personas bloqueó el paso.

Según la denuncia presentada por Pelli, Segura se acercó para impedir que continuaran viaje . Después de un breve intercambio, el agresor le propinó un cabezazo en el rostro que le provocó una fractura nasal y una fuerte hemorragia.

El diputado fue asistido en el Hospital Regional de Concepción, donde los médicos diagnosticaron traumatismo encefalocraneano y fractura del hueso nasal . Si bien el legislador permaneció en observación, los profesionales descartaron lesiones cerebrales. “Fue una desgracia con suerte”, señaló uno de los médicos que participó de la atención.

El ataque habría tenido como objetivo impedir que dirigentes de un espacio político distinto ingresaran a la zona afectada por las inundaciones para realizar actividades de asistencia.

Fuente: TN