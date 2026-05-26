Estafa familiar: una joven denuncia a su hermano por robarle 330 mil pesos que juntaba para un tratamiento médico de su hija

Una joven que con mucho esfuerzo ahorraba dinero para costear un tratamiento médico de su hija , advirtió que gran parte de los fondos desaparecieron de una cuenta bancaria y una billetera virtual y tras realizar la denuncia, la Policía de Misiones no tardó en confirmar que fue su hermano mayor quien realizó las transferencias por un monto total de 330.000 pesos.

El caso fue descubierto este lunes en la ciudad de Oberá cuando Carolina Elizabeth Sosa (26) constató que casi la totalidad del dinero que había reunido se había esfumado producto de quince transferencias a un destinatario que no conocía.

La mujer se dirigió rápidamente al Comando Radioeléctirco de la mencionada ciudad, donde realizó una denuncia. A través de las aplicaciones del banco y de la billetera, se constató que las transferencias se realizaron entre el viernes y el domingo.

Los datos fueron remitidos a los agentes de Cibercrimen, quienes comenzaron a establecer si se trataba de una estafa virtual o si alguien había accedido desde el mismo teléfono para realizar la sustracción de los fondos.

La joven sostuvo en su presentación que sospechaba de su hermano Cristian pero que no sabía cómo había obtenido las claves de su homebanking y de la billetera virtual para apoderarse del dinero que ella había ahorrado para afrontar los costos de un tratamiento de su hija, que padece trastorno mixto del lenguaje.

Tras corroborar que se había utilizado el teléfono de la denunciante para realizar los movimientos de dinero, la Policía de Misiones estableció que el único que había tenido acceso al celular de la joven había sido su hermano mayor.

El sospechoso, según fuentes de la investigación, es un changarín de 30 años que ya tiene antecedentes por delitos penales por robo y hurto .

Agentes encubiertos comenzaron a realizar recorridas por el barrio donde el sospechoso reside, en Oberá y así lograron apresarlo y ponerlo a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, acusado del delito de estafa.

Ahora los esfuerzos están centrados en recuperar los fondos y dar con la persona que recibió las transferencias , para establecer si fue parte de la maniobra cometida por Cristian Sosa o si nunca advirtió el ingreso del dinero en su billetera virtual.

Fuente: Clarín