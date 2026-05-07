7 plantas colgantes ideales para llenar tu balcón de verde y color

Las plantas colgantes se volvieron una de las tendencias más fuertes en decoración de balcones , patios y terrazas . La clave está en el efecto visual que generan: al crecer hacia los costados y caer en forma de cascada , logran que cualquier espacio se vea más verde y amplio.

A diferencia de las plantas tradicionales, estas especies ocupan el espacio “en el aire”, aportan textura y crean una sensación mucho más natural. Incluso en balcones chicos, pueden transformar por completo el ambiente con muy pocos elementos.

Con buena luz y algunos cuidados básicos, muchas de ellas crecen rápidamente y cubren macetas, estantes y barandas con hojas y flores.

La calibrachoa es una de las plantas colgantes más populares gracias a su enorme cantidad de flores pequeñas, similares a las petunias.

Sus tallos empiezan a caer rápidamente y forman una especie de “cascada” llena de color.

Además, tiene una floración muy abundante durante primavera y verano.

La lobelia se destaca por algo poco común: sus flores de un azul intenso que resaltan muchísimo en balcones y macetas.

Tiene una caída más suave y liviana, ideal para bordes y espacios pequeños.

Suele rendir mejor en primavera y otoño.

El aliso dulce produce pequeños racimos de flores blancas, rosas o violetas que cuelgan con delicadeza y generan mucho volumen visual.

Además, desprende un aroma suave muy agradable.

Necesita buena luz y riegos regulares.

El geranio hiedra desarrolla tallos largos y flexibles que caen con facilidad y se llenan de flores durante gran parte del año.

Es una de las opciones más clásicas para balcones soleados.

Crece rápido y genera una caída muy marcada.

La dichondra argentea es ideal para quienes buscan un verdadero efecto cascada.

Sus tallos plateados pueden superar el metro de largo y crean una especie de cortina vegetal muy llamativa.

Aunque no tiene flores protagonistas, su textura plateada la convirtió en una de las plantas más usadas en balcones modernos.

La aptenia es una suculenta rastrera que, colocada en altura, cae naturalmente y forma una especie de alfombra colgante.

Entre sus hojas verdes aparecen pequeñas flores fucsias que aportan mucho color.

Además, soporta mejor la falta de agua que el exceso de humedad.

La vinca major es una de las plantas más resistentes y fáciles de cuidar.

Sus tallos crecen rápido y comienzan a caer apenas encuentran borde, formando una cortina verde con pequeñas flores violetas.

Es ideal para quienes buscan una planta colgante resistente y de crecimiento constante.

Además de decorar, las plantas colgantes ayudan a aprovechar mejor el espacio vertical y generan una sensación de mayor amplitud.

El efecto cascada rompe con la rigidez de las macetas tradicionales y crea un ambiente mucho más natural, relajado y moderno, algo que se volvió tendencia en redes sociales y diseño de exteriores.

Fuente: TN