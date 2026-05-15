Locales en Buenos Aires: con su música, autógrafos y selfies, Israel jugó al handball y se sintió mejor que en casa

La historia acaba entre sonrisas, más allá de la derrota. La música electrónica y pop en un volumen exageradamente alto le roba el protagonismo a las melodías españolas y el Hava Nagila , una de las canciones tradicionales hebreas más populares. Los jugadores israelíes de la selección de handball , más allá de una caída digna por 32-27, saludan a un numeroso grupo de simpatizantes argentinos, algunos con banderas de Israel. Otros piden autógrafos, se sacan selfies.

Es el cierre de una poco habitual noche de “balonmano” de elite: España e Israel se citan en un rincón del sur de la Ciudad de Buenos Aires, por un partido decisivo rumbo al Mundial de Alemania 2027 . Nuestros Gladiadores no sólo ya están clasificados: van a ser cabeza de grupo.

“La actual situación geopolítica” es la razón. Un mano a mano (el desquite será este sábado a la tarde), “europeo” en la Casa del Handball Argentino, que está ubicada en el Pabellón Oceanía del Parque Olímpico , en el barrio de Villa Soldati. El moderno escenario, inaugurado el 28 de octubre de 2022, tiene capacidad para unas 3300 personas y cuenta con cabinas de transmisión, palcos de autoridades, sala VIP, sala de prensa, oficinas y un gabinete médico. Está al 70 por ciento. Late.

Los Hispanos -como se denomina la selección ibérica- contra los israelíes , frente a frente, a 24.000 kilómetros de distancia, si se suman las travesías desde Buenos Aires a España y a Israel. Música pop, luces, sillas multicolor. Un locutor, dos mascotas.

Publicidades estáticas españolas e israelíes; algunas, escritas en hebreo. Aplausos para los israelíes. Banderas de unos y otros. El partido es una batalla bastante pareja, toda una sorpresa. Yoav Lumbroso , tan pícaro como escurridizo, se destaca en Israel. Lo de España es un equipo: las manos de Sergey Hernández, la potencia de Agustín Casado, el zurdo Aleix Gómez...

Los encargados de la musicalización dan en la tecla: ponen la de Misión imposible cada vez que hay un penal . 18-12 para los españoles, en los primeros 30. Al final, el triunfo es exiguo. Y la derrota, un bálsamo.

¿Qué hacen acá? La Federación de España se puso en contacto con la Federación de Israel: había que buscar un lugar para jugar la fase tres de la clasificación. Suelen ser ida y vuelta. Israel, por razones coyunturales, es un territorio imposible para el deporte .

Allí apareció la Confederación Argentina de Handball y se pusieron de acuerdo. El OK definitivo lo dieron las ligas europea e internacional. “A todos nos gusta jugar en casa. Además, se ha demostrado en los últimos partidos que hemos jugado en España que la selección atrae a la gente, porque siempre hemos llenado, pero las circunstancias son así, los dos partidos son en campo neutral y tampoco hay que darle más vueltas”, cuenta Jordi Ribera , el entrenador de España.

Hubo estrictos controles de seguridad tanto en el ingreso al predio como en el estadio. Se pidió “no llevar mochilas o bolsos grandes”. Y no estaban permitidos termos y mates.

Debido al dispositivo de seguridad, en cada ingreso o egreso, había una revisión y cacheo. Parecido a las condiciones de un torneo internacional de cualquier otra disciplina, en realidad.

Horas antes del calor popular (lógicamente, también con los españoles), Gonzalo Pérez de Vargas , capitán de España, había expresado su fastidio en el medio catalán Mundo Deportivo : “Obviamente, no estamos nada contentos de estar aquí. Una de las cosas que no nos ha gustado es que nos enteramos cuando la situación ya estaba decidida, no hemos tenido margen de poder buscar otras alternativas. Entiendo que la situación política es muy especial y a nivel organizativo ha generado muchos problemas, pero estoy convencido de que con un poquito de buena determinación de todas las partes se podía haber encontrado una solución más cercana”.

Francisco Blázquez , presidente de la Real Federación Española de Balonmano, comprende el contexto. “¿Dónde lo llevábamos? Ningún ayuntamiento, ninguna institución, ningún alcalde quería recibir a Israel “. sostuvo, en el mismo medio.

Más allá de la logística (llegaron hace dos días), mostraron en todo momento simpatía y buena predisposición. Ayudó la asistencia: más de 2500 personas; las plateas salían entre 15.000 y 18.000 pesos. Para la Confederación Argentina es un éxito. “Dar continuidad a sus planes de competencia de alto rendimiento en un entorno de seguridad, profesionalismo y respeto mutuo ”, fue el mensaje.

La selección española, doble campeona del mundo en 2005 y 2013, se aseguró su presencia en la última eliminatoria previa para el Mundial de Alemania tras concluir undécima en el pasado Campeonato Europeo que se disputó en Dinamarca, Suecia y Noruega . El conjunto israelí, que dirige el español David Pisonero , logró la clasificación para esta instancia tras superar por 60-59 a Georgia, en una eliminatoria cuyos dos partidos se jugaron en Telavi , una ciudad de Georgia, también por motivos de seguridad.

🤝 @blazquezbalonma , presidente de la @RFEBalonmano , junto a Idan Mizrahi, presidente de la Federación de Balonmano de Israel; y Carlos Ferrea, presidente de la @CAHandball ❤️ Los #Hispanos 🇪🇸 se medirán a Israel🇮🇱 en el play-off clasificatorio del Campeonato del Mundo… pic.twitter.com/oRjaGKtHzu

Las mismas razones que llevaron, como señaló el presidente de la Federación Israelí, Idan Mizrahi , a buscar una solución “creativa” ante la imposibilidad de jugar un encuentro en cada país. “Estamos orgullosos de este paso dado con mucha reflexión, iniciativa y creatividad ”, sostuvo.

España, en realidad, es un equipazo. No solo logró dos títulos mundiales: también fue dos veces campeón europeo (2018 y 2020) y cinco veces medallista olímpico (el logro más reciente, en París 2024). Por eso, David Pisonero , el entrenador español que conduce a Israel, no ve la derrota como un drama.

“Nunca buscamos una derrota digna , buscamos una victoria. Hubo dos partes para nosotros: primero, tuvieron demasiado respeto por lo que teníamos enfrente y luego se han soltado un poquito. Ahí vimos a un equipo distinto, con transiciones, versatilidad. Los chicos hicieron un buen partido, la clave era no sentenciar la eliminatoria, por supuesto”, le cuenta a LA NACION, en un costado del Pabellón Oceanía.

Pisonero asumió el cargo en 2024 y enfrenta dos desafíos: los deportivos y los logísticos, debido a la delicada situación en la región. Además, tiene un doble comando: también dirige a Valladolid .

“Para mí, que no tengo que jugar, es un placer. Una maravilla: conocer Buenos Aires (nunca había venido), trabajé y conocí un poquito. Vivir el ambiente, la pasión con la que se vive aquí. Ahora, para los jugadores es un esfuerzo muy grande . Dimos espectáculo. Fue propicio, porque pudimos jugar con público , lo veo positivo”, cuenta el entrenador.

“Los jugadores se sintieron muy bien. No sé si fuimos locales, seguramente sí, porque no es habitual que haya banderas de Israel en las gradas . Se sintieron cómodos, seguros, abrigados . Es algo que hay que agradecer mucho”, aporta.

-Tu trabajo va más allá de la táctica y la estrategia.

-Lamentablemente la situación obliga un poco a esto. Lo inusual empieza a ser algo cotidiano . Lo de los chicos tiene mucho valor, porque juegan lejos de casa o se enfrentan a pabellones vacíos. No es sencillo jugar, estar motivado, el valor de lo competitivo. -¿Dónde se reúnen, cómo es la planificación?

-Por ejemplo, ahora: nos encontramos en Madrid y nos vinimos directamente para acá. Vinimos todos juntos. Trabajamos allá y acá.

Trabajo, deporte y, entre tantos conflictos, un oasis en Villa Soldati . Israel y España se dieron la mano en un perdido y caluroso rincón de Buenos Aires.

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Fuente: La Nación