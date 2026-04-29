Violento robo en una panadería de Mar del Plata: entró con un arma y les apuntó a la cara

Un ladrón ingresó este martes a cara descubierta, arma en mano, a una panadería de la ciudad de Mar del Plata y amenazó a las tres personas presentes para que les entregaran dinero. “Les pego un tiro” , les decía. Fueron apenas 19 segundos del violento robo .

El episodio quedó grabado en primer plano por una cámara interna del local, ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Tres Arroyos, en el barrio San Cayetano. Poco antes de las 18.30, un cliente compraba y conversaba con normalidad con el hombre y la mujer que estaban detrás del mostrador cuando, de repente, el hombre armado ingresó al comercio.

“¡Dame la plata, dale!“ , comenzó a amenazarlos. ”La plata", insistió cuando el cliente intentó forcejear con él, y les dijo, visiblemente fuera de sí, a quienes estaban detrás del mostrador: “¡Rápido, la plata, dale!” . Cuando el cliente intentó acercarse, el ladrón volvió a apuntarle: ”¡Te pego un tiro. Quedate quieto!“ . En medio de la desesperación, la mujer le rogaba que no lo hiciera. Con algo de dinero en su poder, el hombre escapó.

Si bien parecía que el ladrón había actuado solo, el medio local 0223 informó que hubo testigos que dijeron que el delincuente contaba con el apoyo de un vehículo que lo aguardaba en las inmediaciones para facilitar la fuga . El hombre logró llevarse la recaudación del día y también algunos productos exhibidos en el local. De acuerdo a los medios locales, los encargados de la panadería evalúan, por estas horas, poner rejas y atender detrás de las mismas.

Días atrás, un vecino de “la Feliz” fue atacado en la puerta de su casa por un grupo de delincuentes que se llevaron su auto en 20 segundos. El brutal asalto tuvo lugar en la calle Termas de Río Hondo, entre 25 de Mayo y 9 de Julio del barrio Malvinas Argentinas, y quedó registrado por una cámara de seguridad privada.

La víctima fue asaltada cuando ingresaba a su Chevrolet blanca para salir: antes de que cerrara la puerta, un automóvil gris se detuvo detrás y descendieron al menos tres delincuentes. Los agresores ni siquiera cerraron las puertas del vehículo en el que llegaron, y donde un chofer esperaba con el auto en movimiento.

Tras un rápido forcejeo, la víctima fue expulsada del vehículo mientras los tres agresores se hacían con el control del rodado. En el auto también había dos mujeres, presuntamente familiares, quienes se alejaron rápidamente del vehículo.

Fuente: La Nación