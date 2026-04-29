La historia de Jaafar Jackson, el actor con raíces latinas que aceptó el desafío de ser Michael en la pantalla

Jaafar Jackson acaba de dar un enorme salto a la fama por cuenta de su papel en la película biográfica sobre el rey del pop titulada Michael . Dirigida por Antoine Fuqua, la cinta recorre varias décadas de la carrera de Michael Jackson , desde que era parte de The Jackson 5 hasta la cúspide de su fama en los años 80.

Llegó a las salas de cine el 24 de abril y se convirtió en el segundo estreno más exitoso en EE.UU. en lo que va del año al recaudar más de US$97 millones en taquillas durante su primer fin de semana. También se convirtió en el estreno más exitoso de la historia para una película biográfica , recaudando US$217 millones a nivel global.

El encargado de dar vida al icónico artista es su sobrino de 29 años, Jaafar , que debuta en el cine imitando los inconfundibles movimientos del cantante en algunas de sus más recordadas actuaciones. Jaafar es hijo de Jermaine Jackson , que integró también The Jackson 5 y luego hizo una carrera en solitario.

Pero, además de ser parte del clan de los Jackson, el árbol genealógico de Jaafar lo vincula a un lugar inesperado: Colombia. Su madre es Alejandra Jackson, una empresaria, diseñadora de modas y filántropa nacida en Bogotá. “Soy mitad colombiano. Mi madre es de Bogotá” , dijo recientemente Jaafar en una entrevista con el medio mexicano En El Rodaje .

La historia de Alejandra, la madre de Jaafar , en la familia Jackson es singular, pues tuvo una relación sentimental e hijos con dos de los hermanos del fallecido cantante. Según relató ella misma hace unos años en una entrevista con el programa Los Informantes , de Caracol Televisión, se fue de Colombia junto a su familia a vivir a California a los 11 años .

Siendo muy joven, conoció a Randy, el menor de los varones Jackson , iniciaron una relación y quedó embarazada de su primera hija, Genevieve. Pero la relación se deterioró y ella decidió volver a Colombia . Al llegar, se enteró de que estaba embarazada de nuevo.

Alejandra tuvo a su segundo hijo, Randy Jr., en su país natal y vivió algunos meses con ambos en un pueblo de los llanos orientales. Hasta allí llegó buscándola Randy padre. Durante esa visita, en 1993, el hermano Jackson fue brevemente retenido por la guerrilla del ELN, según registró en su momento la revista Newsweek. Los guerrilleros no sabían de quién se trataba y lo terminaron liberando creyendo que era un pastor cristiano , contó Alejandra en el programa Los Informantes .

Después de este episodio, Alejandra volvió a Estados Unidos, y desde ese momento vivió en una enorme propiedad de la familia Jackson. Su relación con Randy se terminó definitivamente unos años después , y fue entonces cuando Alejandra empezó a acercarse a otro de los Jackson, Jermaine.

El periodista Stacy Brown, quien fue amigo cercano de la familia Jackson y luego reveló varias de sus intimidades, recordó en un artículo para el New York Post que Alejandra le dijo: “ Randy no me trataba como si yo fuera la indicada . Simplemente pensé que Jermaine era diferente, que estaba más orientado a la familia”.

La relación evolucionó rápidamente y terminaron casándose a escondidas en 1995. De ese matrimonio nacieron otros dos niños: Jaafar, quien interpreta a Michael Jackson en la película recientemente estrenada, y Jermajesty. Posteriormente, adoptaron un hijo más: Donte.

Alejandra y Jermaine se divorciaron tras 13 años de matrimonio en 2008. Junto a sus cinco hijos, Alejandra grabó una serie de telerrealidad llamada Living With The Jacksons . Se esperaba que esta saliera al aire en 2014, pero nunca ocurrió. Solo se conoce el tráiler de la misma. “Tenemos una madre, pero dos padres que resulta que son hermanos” , dice Genevieve, la hija mayor de Alejandra, en el tráiler. “Y todos somos miembros de la familia Jackson”, agrega.

El video muestra que la familia mantuvo un vínculo cercano con Colombia. Se ve a Alejandra en Bogotá hablando por videollamada con sus hijos en California, y también a Genevieve viajando a Bogotá para grabar una canción en español.

Luego, Alejandra relata que, tras la muerte de Michael Jackson, los abogados les pidieron a ella y sus hijos que abandonaran la propiedad en la que habían vivido durante años. La serie debía mostrar los primeros años de la familia viviendo en una casa independiente separada del resto de los Jackson.

De la vida de Jaafar, no se conocen demasiados detalles . Su carrera empezó en la música. En 2017, debutó en los escenarios con una presentación junto a su padre, Jermaine, y su hermano, Jermajesty. Y en 2019, lanzó un único sencillo llamado “Got Me Singing”, en el que resaltaba su tono de voz similar al de su tío y sus movimientos de baile.

Jaafar afirmó en una entrevista que la canción estaba influida por sonidos latinos , por su ascendencia colombiana. En 2023, se conoció que protagonizaría la película sobre la vida de su tío Michael. El filme se rodó inicialmente en la primera mitad de 2024, pero quedó enredado en la polémica por las graves acusaciones de abuso infantil contra el fallecido cantante.

El guion terminó ajustándose para dejar fuera los episodios de los que se acusa al cantante y se realizaron regrabaciones en 2025. Pese a su éxito en taquilla, la película no fue bien recibida por la crítica . El sitio web Rotten Tomatoes , que promedia las evaluaciones de la crítica especializada, le da 38 de 100 puntos. Por otro lado, la valoración media de parte del público es de 97 .

Fuente: La Nación