Una diputada libertaria admitió que usó pasajes del Congreso para que su hijo vaya a la facultad

La diputada salteña por La Libertad Avanza María Gabriela Flores reconoció abiertamente que utilizó pasajes oficiales del Congreso para costear los viajes de su hijo.

“En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso; esto no es un delito”, afirmó la legisladora en diálogo con FM Noticias 88.1 Salta.

La confesión de Flores surgió tras la difusión de una imagen en la que se la ve abordando un avión junto a su hijo en el Aeropuerto de Salta, según informaron medios locales. Lejos de desmentirlo, la legisladora, consultada por este uso inadecuado de los fondos públicos, dijo: “Mi hijo estudia Abogacía en Buenos Aires así que va y viene”.

Y añadió: “ También le he dado pasajes para otras cosas . Al que me sacó la foto, le mando saludos. No tengo nada que esconder”.

Los viáticos oficiales están diseñados para cubrir gastos estrictamente vinculados a la función legislativa.

El artículo 2 de la Ley 25.188 (Ética en la función pública) sostiene: “ Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares , allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”.

Asimismo, el artículo 3 del decreto 1084/2024 refuerza esta prohibición: “Prohíbese a los funcionarios públicos, independientemente de su rango y modo de designación o contratación, utilizar recursos o bienes del dominio público o privado del estado nacional con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar u homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal”.

El extracto de la entrevista en un programa de radio salteño fue compartido por la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires de la Coalición Cívica Mónica Frade , quién vinculó la polémica protagonizada por Flores con la del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

“Si Adorni permanece en su cargo, si se regalan dinero del Banco Nación en créditos hipotecarios, si $LIBRA goza de buena salud y Andis sigue dando vueltas.... los libertarios se sienten con similares ‘derechos ’. Son la peste”, escribió en X.

Si Adorni permanece en su cargo, si se regalan dinero del Bamco Nación en créditos hipotecarios, si Libra goza de buena salud y Andis sigue dando vueltas....los libertarios se sienten con similares "derechos". Son la peste. https://t.co/v983EKP5sq

El jefe de Gabinete se encuentra en la mira de la justicia desde la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial durante la Argentina Week y la del vuelo privado que tomó con su familia en el feriado de carnaval.

Dos días atrás, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la causa contra el funcionario para determinar en detalle cuáles fueron los viajes de Adorni y su familia y cuánto pagaron por ellos.

Pollicita pidió a Migraciones, aeropuertos y compañías aéreas precisiones de las salidas del país del jefe de Gabinete y su mujer, Bettina Angeletti, para averiguar el destino final de sus viajes, las condiciones en las que volaron y quién pagó por cada uno de esos tramos.

También pidió conocer todos los gastos en los que incurrieron para determinar si están justificados con los ingresos del matrimonio luego de que se conocieran ciertas propiedades no declaradas.

En ese sentido, solicitó informes completos a los registros de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires y la capital federal, y los consorcios de propietarios de los edificios donde tienen departamentos. Además, el fiscal citó a declarar como testigo al exfutbolista Hugo Morales, que fue titular del departamento de Caballito en el que hoy vive Adorni con su familia.

Fuente: La Nación