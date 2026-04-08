Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Nahuel Gallo, el gendarme que pasó 448 días detenido por el régimen de Maduro en Venezuela

A un mes de su regreso, Javier Milei recibió en la Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo en la Casa Rosada. El encuentro duró unos 40 minutos y se llevó a cabo en el despacho presidencial, con presencia de funcionarios nacionales.

Además del Presidente , participaron el canciller Pablo Quirno , la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva , la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gendarmería, Comandante General Claudio Miguel Brilloni.

Según comentó la ex ministra en su cuenta de X, el gendarme le relató al Presidente cómo fueron los "días secuestrado por el régimen chavista". Además, definió la reunió como un "emotivo encuentro". "Su fortaleza refleja coraje, honor y un respeto profundo por su uniforme y por la Patria", dijo.

Gallo estuvo 448 días detenido en Venezuela. Aún hay un argentino retenido en Venezuela. Se trata del abogado Germán Guliani.

El gendarme fue liberado el 1 de marzo por el régimen venezolano, que no quiso entregárselo al Gobierno de Milei y en cambio activaron canales diplomáticos no oficiales con la AFA, que lo trajo a la Argentina al regreso de una actividad de algunos dirigentes en Venezuela.

Emotivo encuentro. Nahuel le contó al Presidente lo que vivió durante los 448 días secuestrado por el régimen chavista. Su fortaleza refleja coraje, honor y un respeto profundo por su uniforme y por la Patria. https://t.co/cOSOc1iZIB

Su regreso a la Argentina estuvo envuelto en una polémica entre el oficialismo y el entorno de Chiqui Tapia, en pleno enfrentamiento con el Gobierno mientras avanzaban causas judiciales en su contra.

Patricia Bullrich denunció que hubo "un intento de apropiación" del gendarme por parte de la dirigencia AFA. "Él comentó que cuando lo fueron a buscar se enteró en ese momento que había un avión en donde había dos representantes de AFA, que después le dijeron que diga que había sido la AFA", comentó la ahora senadora nacional de LLA, tras recibir al gendarme el 5 de marzo pasado.

Poco después, Alejandra Monteoliva ventiló que hubo una videollamada de Chiqui Tapia antes de que Gallo subiera al avión alquilado por la AFA. Según explicó la ministra de Seguridad, el gendarme no sabía quiénes lo estaban trasladando incluso hasta minutos antes de subir al avión.

"Gallo recibe una llamada de Chiqui Tapia y ahí es cuando él confirma que eran de la AFA" quienes se lo llevaban, describió la ministra. "En la videollamada, Chiqui Tapia le dice bueno, volvés a la Argentina y él le dijo gracias y se acabó la conversación" , completó.

Tras la intención de Tapia de conseguir una foto con Gallo, finalmente el presidente de AFA obtuvo esa postal el 27 de marzo, cuando Gallo presenció el triunfo 2 a 1 de la Selección Argentina ante Mauritania, en un amistoso disputado en la Bombonera.

Fuente: Clarín