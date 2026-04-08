Javier contiene a Santiago y Karina sostiene a Manuel

“Javier entiende todo, solo que lo hará a su tiempo” , señala una de las principales espadas de la gestión nacional. La frase se refiere a la feroz interna que tiñe a toda la administración de Javier Gerardo Milei y que paraliza, junto al caso Adorni, a un gobierno que no logra retomar la agenda política, a pesar de no tener enfrente ninguna oposición consolidada. Y de las desventuras de millones de argentinos que sufren el actual momento económico.

Pero si es cierta esta sentencia del encumbrado funcionario; ¿por qué el jefe de Estado no resuelve con una orden propia y restablece la paz en su comarca? Otro funcionario lo describe de esta manera: "Las decisiones decisivas, Javier las toma cuando van juntos Karina y Santiago, y con la misma idea. Si va uno solo, no la define por temor a la reacción del otro". Ante esto, hay un tema clave de este momento y es que Karina Elizabeth Milei y Santiago Caputo no se hablan. La interna oficial está, así, en su peor momento.

En esta gestión se mezclan los elementos políticos con los personales de un modo muy singular: Javier Milei tiene con su asesor Santiago Caputo una relación de afecto, de mancomunión y de entendimiento en las formas como no ha logrado con otro funcionario, salvo con su amiga Sandra Pettovello. Los demás son funcionarios que pueden salir eyectados sin miramientos; por eso llama la atención el caso de Manuel Adorni, salpicado por el viaje de su esposa en un avión oficial a Estados Unidos, el descanso en los feriados de Carnaval en Uruguay viajando en un avión privado que habría pagado un periodista con contrato en la TV Pública, la compra de dos propiedades desde que es funcionario público y unas vacaciones en Aruba, que intentó dibujar con un posteo como que estaba en Canadá. ¿El Presidente le hubiera permitido todo esto a otro funcionario que no sea el actual jefe de Gabinete y vocero de Gobierno? "Salvo que haya algo que no sé, es inexplicable por qué no lo saca", razona el libertario con acceso al despacho presidencial que asegura que el jefe de Estado "entiende todo" y, entre eso, ve los números de las encuestas que tienen en el oficialismo y que demuestran que el Adorni-Gate los está afectando y llevando al propio líder de La Libertad Avanza hasta guarismos que indican una imagen negativa superior al 60%. Digamos, o sea...

Los asesores presidenciales que miran obsesivamente los números de las encuestas aceptan que el actual "es un momento malo, pero que es superior" al que tenían Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Elisabet Kirchner en el mismo periodo, o sea, a mitad de mandato.

Un funcionario optimista a tiempo completo dice que "si pudieras elegir un momento para que te golpee algo así, seguramente elegirías que sea lo más lejos posible de la elección" presidencial del año que viene, donde Milei irá por su reelección. Ante eso: ¿solo la provincia de Buenos Aires adelantaría la fecha de la elección a gobernador o el Presidente podría pensar en los primeros meses del año para la búsqueda del segundo mandato?

Volviendo al mayor de los males oficiales, después de los que padecen los efectos de la economía, los conocedores de los hermanos Milei creen que Karina no solo lo sostiene a Adorni por un tema de afecto personal y fidelidad política sino porque también obra como "un dique de contención" , una barrera física o estructura que se interponga ante Santiago Caputo e incluso, ante la ambición de los primos Menem, quienes no dejan de azuzar ante la secretaria General de la Presidencia sobre los movimientos del consultor libertario y las áreas de gobierno que controla. House of cards...

Esta semana comenzó con una reunión del Gabinete nacional, encabezada por el Presidente, quien dio su diagnóstico de la situación política y económica y luego dijo a los ministros que los temas debían seguirlos con el jefe de Gabinete. Ese empoderamiento sonó bien distinto a la imagen que había dado Adorni a alguno de sus pares en esos días: “No la estoy pasando muy bien…”, se sinceró y reconoció que le preocupaba el clima familiar y de su entorno persona l, donde el tema de las casas compradas con préstamos de jubiladas y las vacaciones paradisíacas en tiempos difíciles, alcanzaba a la charla en todos los ámbitos que estos recorrían.

A este escenario del ministro coordinador se sumó el de los préstamos hipotecarios del Banco Nación, donde no hay ningún acto ilegal ni irregular por parte de la entidad bancaria nacional, pero sí un hecho ético por parte de los funcionarios nacionales y diputados y senadores nacionales que sí fueron a un banco público a pedir préstamos "con la nuestra". El asunto escaló -también en las mediciones oficiales que se guardan bajo siete llaves- y generó ruidos en el funcionariado. Quien sorprendió fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, por haberle ocultado que había accedido a un crédito del Banco Nación sin comunicarlo en su ministerio.

"No pasa nada con cualquier miembro del ministerio que hubiera pedido un crédito hipotecario en el Nación. El tema es que este pibe le negó a Sandra que había solicitado un préstamo de 420 millones de pesos, uno de los montos más altos posibles de pedir. Le mintió y ella no perdona esas cosas", contó en voz baja uno de los miembros del Gabinete quien recordaba que Pettovello -en octubre de 2024- había exigido la renuncia de la subsecretaria de Niñez y Familia por haber comprado, con dinero público, una cafetera de 2 millones. Ojalá que llueva café en el campo...

Fuente: Clarín