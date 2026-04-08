Ley de Glaciares: tensión y empujones en la marcha en rechazo al proyecto frente al Congreso

Agrupaciones políticas, organizaciones sociales y ambientalistas se concentraron frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados, para rechazar los cambios para acotar la protección de los glaciares y el ambiente periglacial . De entrada casi con resignación sobre el resultado de la votación, la movilización apuntó a intentar sostener la discusión en la agenda pública y trasladó la expectativa a la estrategia de judicializar la ley.

Durante la tarde se concentraron en la Plaza del Congreso militantes peronistas de La Cámpora, Kolina y Patria Grande, otros de izquierda como el Partido Obrero, PTS y el Nuevo Más, organizaciones sociales como el Movimiento Evita y grupos identificados con banderas y pecheras de sindicatos, mezclados con jubilados de las habituales protestas de los miércoles.

Desde el mediodía estaba montado un fuerte operativo con efectivos de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad , con un vallado que impedía el acceso a las avenidas Entre Ríos, Rivadavia y otras calles aledañas. En el inicio de la movilización hubo tensión, empujones y golpes de agentes que impedían el paso a un grupo que marchó desde Avenida de Mayo y 9 de Julio.

La convocatoria de organizaciones ambientalistas con el lema “la Ley de Glaciares no se toca” preveía una marcha con antorchas, la lectura de un documento y un festival artístico hasta bien entrada la noche. La sesión había arrancado poco después de las 15 , sin que el oficialismo encontrara dificultades para reunir el quórum, lo que anticipada que también contaría con los votos para sancionar la reforma ya aprobada por el Senado.

De espaldas al Congreso montaron un escenario con la consigna “sin agua no hay alimento” , un reclamo que se repitió en carteles de los asistentes: “Sostengamos los glaciares, ellos sostienen la vida”, “Agua para el pueblo, no para las mineras”.

A la tardecita diputados opositores salieron del Congreso para sumarse a la manifestación. “A los que están acá les decimos que hacemos todo lo que podemos. No hay que dejar que el tema se caiga. Hay que seguir explicando que la reforma es regresiva y que establece que cada provincia fije criterios por separado, lo que no es científico , en lugar de sumar capacidades para proteger el agua”, aseguró Adriana Serquis, diputada de Unión por la Patria y ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Como otros dirigentes críticos de la ley, expresó su expectativa en que la Justicia frene la puesta en vigencia.

“Entre el oro y el agua, elijo la vida” , indicó Eduardo Valdés. También pasaron por la Plaza las diputadas Lorena Pokoik, Paula Penacca, Lucía Cámpora, Natalia Zaracho y Fernanda Miño, de Unión por la Patria, otros opositores como el socialista Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y el senador Wado de Pedro.

“Acompaño esta movilización como diputada militante que soy, pero sobre todo como una ciudadana más que espera que la política escuche a la calle. La hipocresía de quienes tienen responsabilidad de gobierno es total, en la Nación y en las provincias ”, apuntó Mayra Mendoza, en la columna de La Cámpora. “Lamentablemente los gobernadores ya han entregado nuestros glaciares, es decir nuestra agua , y así es el destino de la nuevas generaciones de Argentina”, completó la intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual legisladora bonaerense.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín