Julián Álvarez mostró su magia con un tiro libre y Atlético de Madrid sacó una buena ventaja ante Barcelona

Barcelona deberá abrir la billetera si quiere contratar a Julián Alvarez para la próxima temporada. Es el refuerzo deseado y por el que harán hasta lo imposible. Eso significa superar por bastante la barrera de los 100 millones de euros. Si el cordobés campeón del mundo vale o no la exorbitante cifra que se pide por él (tiene una cláusula de salida de 500 millones), es tema de debate en Cataluña. Pero, para los que dudaban, el Araña les mandó una señal: anotó un golazo de tiro libre y comandó la jugada del otro en la victoria 2-0 de Atlético de Madrid en el Camp Nou por la ida de los cuartos de final de la Champions League . Todo se definirá la semana que viene en el Metropolitano.

Fue paciente Atlético de Madrid para esperar su momento en el juego. Nada nuevo en el libreto de Diego Pablo Simeone , un entrenador que sabe como nadie enfrentarse a rivales de mayor jerarquía. El Colchonero amagó con presionar alto en Cataluña, pero rápido se replegó y se defendió cerca del arco que custodió Juan Musso . La estrategia de siempre del Cholo, ni más ni menos. Saber sufrir es una virtud en los partidos grandes. Y ahí estuvo el arquero surgido en Racing, que estará en el Mundial, para desviar un par de disparos de Marcus Rashford.

No pudo desplegar su ritmo abrumador Barcelona y eso también fue mérito de los de Simeone. Es verdad que no pudo herir con las corridas el elenco visitante, pero tampoco puso el foco ahí. La estrategia fue la paciencia. Y en Julián Álvarez se puede resumir la idea del Atlético: el cordobés apenas tocó 12 pelotas en la primera parte y fue el futbolista más determinante. El oriundo de Calchín comandó una contra y dejó de cara al gol a Giuliano Simeone, quien recibió la falta de Pau Cubarsí. El rumano István Kovács le mostró la amarilla y el VAR corrigió por roja. Y Julián la colgó del ángulo en el tiro libre para avisarles a todos los que estuvieron en el Camp Nou que vale los millones de euros que piden por él para la temporada que viene . Para el atacante campeón del mundo en Qatar fue el festejo 24 en 39 duelos por Champions (16 celebraciones en Atlético y 8 en Manchester City). Otro datito de color: el tiro libre perfecto fue en el mismo arco que Lionel Messi le convirtió a Liverpool en 2019. Y de yapa se convirtió en el jugador con más goles para Atlético de Madrid en una misma edición de la Champions, con 9.

¡¡BARCELONA CON 10 ANTES DEL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! EXPULSADO CUBARSÍ POR ESTA ACCIÓN SOBRE GIULIANO SIMEONE. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LYXdoAjSvu

¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ykLLm2L1Bx

Y el alemán Hansi Flick se reprochará durante largas horas y días lo que sucedió en Cataluña porque cambió su manera de jugar para este encuentro. El entrenador optó por no tirar el achique en defensa y mandó a sus dirigidos a perseguir hasta el final las corridas de los rivales. Y en la acción de la roja, Giuliano (también fue titular Nahuel Molina ) quedaba claramente adelantado si Cubarsí daba el paso adelante, tal como hizo a lo largo de la temporada. El eterno debate de morir o no con las botas puestas, el milenario dilema de cambiar o no. Lo cierto es que el Barça entrena desde hace más de dos años de una manera: achicando.

El segundo tiempo fue de más espera y más paciencia para Atlético. Juan Musso siguió atajando todas las que le tiraron y el ingresado Alexander Sorloth convirtió tras un centro del italiano Matteo Ruggeri , en una acción comenzada desde la pausa que aportó Julián.

¡ENORME ATAJADA DE MUSSO PARA MANTENER EL CERO EN EL ARCO DEL COLCHONERO! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/knRJS5dC9a

¡¡OTRO GOLPE DEL COLCHONERO!! DEFINICIÓN DE PRIMERA DE SORLOTH PARA EL 2-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S4o1LEHwyW

Y el encuentro tuvo una jugada polémica y de la que se hablará en la semana. Ocurrió en el segundo tiempo. Juan Musso sacó desde el arco y Robin Le Normand la agarró con la mano para moverla él desde el vértice del área chica. Es una acción de interpretación, pero la sensación fue que Musso había sacado. En Argentina, por una jugada similar, a Paolo Goltz le marcaron un penal en un choque entre Independiente y Colón en 2023.

Logró lo que parecía imposible el Atlético: dejó en cero a Barcelona. Solo tres veces en 48 partidos de la temporada los dirigidos por Hansi Flick culminaron un encuentro sin festejos. ¿Las otras dos? Una ante Chelsea (0-3) y la otra también ante Atlético de Madrid por Copa del Rey (0-4).

Algo más: Barcelona había ganado los 13 partidos que había jugado en el renovado Spotify Camp Nou. Y Atlético de Madrid dio el golpe en Cataluña: ganó allí tras 20 años y el Cholo Simeone se dio el gusto de celebrar por primera vez en ese estadio (acumulaba 11 derrotas y 6 empates). Con un determinante Julián Álvarez, que tal vez valga todo lo que se pedirá por él, tal como avisó en la previa el presidente del conjunto de Madrid, Enrique Cerezo .

¡¡OTRO GOLPE DEL COLCHONERO!! DEFINICIÓN DE PRIMERA DE SORLOTH PARA EL 2-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S4o1LEHwyW

El Atlético de Madrid ganó en la ida 2 a 0 al Bacelona

Salio Griezmann por Nico González y Almada por Simeone

Araújo por Koundé y Torres por Rashford

¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ykLLm2L1Bx

Centro de Ruggeri y gran definición del recién ingresado Sorloth

Salió Koke, entró Baena y Sorloth por Lookman

Gran atajada de Juan Musso en el tiro libre ejecutado por Rashford

Recibio un pase largo, amagó al arquero y remató desviado

Fermín López por Robert Lewandowski y Gavi por Pedri

De tiro libre, el argentino conquistó el 1-0 cuando se acababa el primer tiempo del partido.

¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ykLLm2L1Bx

La falta de Cubarsí sobre Giuliano Simeone valió la roja en el Camp Nou, donde se juega el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

¡¡BARCELONA CON 10 ANTES DEL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! EXPULSADO CUBARSÍ POR ESTA ACCIÓN SOBRE GIULIANO SIMEONE. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LYXdoAjSvu

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín