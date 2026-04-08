La herramienta secreta y nunca antes usada con la que la CIA halló al piloto derribado en Irán

WASHINGTON.– En una maniobra de precisión quirúrgica, los Estados Unidos ejecutaron una operación de rescate en territorio iraní para extraer a un aviador derribado.

Según la información que obtuvo el diario New York Post , el éxito del operativo no solo dependió del valor de las tropas de élite, sino de la implementación de una tecnología secreta y hasta ahora inédita denominada “Ghost Murmur” .

Este dispositivo, cuya existencia se mantuvo en el más estricto anonimato hasta esta semana, permitió la localización del militar a través de la firma electromagnética de sus latidos cardíacos , un avance que marca un hito en la historia de la vigilancia y el espionaje.

La herramienta tecnológica utiliza magnetometría cuántica de largo alcance para identificar el pulso humano. Esta capacidad surge de la combinación de sensores de alta sensibilidad con algoritmos de inteligencia artificial que aíslan la señal biológica del ruido ambiental.

De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto que consultó el medio neoyorquino, el desarrollo de este sistema estuvo a cargo de Skunk Works , la célebre división de proyectos avanzados de la gigante aeroespacial Lockheed Martin .

Aunque la compañía declinó hacer comentarios oficiales, los informes indican que el sistema se probó con éxito en helicópteros Black Hawk y que su integración futura en cazas F-35 es una posibilidad concreta.

El oficial rescatado, cuya identidad se protege bajo el pseudónimo de “Dude 44 Bravo” , permaneció oculto en una grieta montañosa tras la caída de su aeronave F-15 a finales de la semana pasada.

Durante dos días, el aviador sobrevivió en un terreno desolado mientras las fuerzas de seguridad de Irán realizaban búsquedas intensivas con el objetivo de capturarlo.

La aridez del paisaje y la baja interferencia electromagnética de la zona resultaron factores determinantes para el estreno operativo de esta tecnología.

El “Ghost Murmur” detectó la presencia de vida a pesar de que el militar se mantuvo en una posición de ocultamiento absoluto para evitar a las patrullas enemigas que buscaban cobrar la recompensa por su cabeza.

El nombre del dispositivo es una elección deliberada que subraya su función específica. El término “Murmur” hace referencia al ritmo cardíaco desde una perspectiva clínica, mientras que “Ghost” alude a la capacidad de hallar a un individuo que, para todos los métodos de búsqueda convencionales, desapareció de la faz de la tierra.

Expertos explicaron al New York Post que, en condiciones normales, la señal del corazón es tan débil que solo es posible su medición en entornos médicos con sensores en contacto directo con el pecho.

Sin embargo, los avances en el campo de los defectos microscópicos en diamantes sintéticos permitieron captar estas pulsaciones biológicas a distancias que antes se consideraban imposibles para la ciencia aplicada.

Un dato que generó asombro en la comunidad de inteligencia fue la distancia de detección. Según las declaraciones del presidente, el sistema identificó al piloto desde unos 60 kilómetros de distancia, aunque no existe claridad sobre si esta cifra refiere al contacto inicial o a observaciones posteriores del operativo.

Esta revelación se suma a otros anuncios previos sobre armamento exótico, como el dispositivo sonoro “The Discombobulator” , que el gobierno estadounidense empleó meses atrás para inhabilitar las defensas de Venezuela durante la captura de Maduro.

La operación de extracción del piloto, que involucró a cientos de efectivos y aeronaves de apoyo, concluyó sin bajas norteamericanas a pesar de la destrucción de equipos propios que quedaron varados durante la incursión.

Con el uso de la inteligencia artificial para procesar los datos en tiempo real, el Pentágono demostró que el silencio y el camuflaje ya no son suficientes para eludir la vigilancia de los nuevos sensores.

Fuente: La Nación