Mario Lugones y Luis Caputo se reunieron en medio de los reclamos por las deudas del PAMI con prestadoras

Los ministros de Salud, Mario Lugones , y de Economía, Luis “Toto” Caputo , se reunieron este miércoles en el Palacio de Hacienda, con miras a destrabar la situación del PAMI , alcanzado por los reclamos de prestadores por demoras en los pagos .

El monto adeudado, según fuentes del Gobierno, es de alrededor de 500.000 millones de pesos . En la Casa Rosada se mostraron optimistas de que ofrecerán una respuesta en el corto plazo.

Al término del encuentro, desde Hacienda en sintonía con Salud, dejaron trascender que “se reunieron los equipos técnicos de ambos Ministerios”. Y hablaron de que fue “una reunión muy productiva en la cual se pusieron de acuerdo para avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda”.

En la previa, las autoridades de la obra social de los jubilados mantuvieron un encuentro con la cámara prestadoras de servicios, que reclaman los pagos atrasados. Entre ellas hubo cámaras que representan tanto a clínicas, como sanatorios y laboratorios de todo el país.

Según pudo reconstruir LA NACION , la reunión entre ambos ministros llevaba tiempo pactada y se enmarca dentro de encuentros periódicos que mantienen mensualmente. Pero la deuda del PAMI con los prestadores de salud se impuso desde la previa en la agenda.

“Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo” , dijeron fuentes de la Casa Rosada, sin mayores precisiones. Se mostraban confiadas en que desde la cartera de Economía se acceda a liberar en los próximos días con parte de lo que se necesita para normalizar la situación que, según aseguran, “tiene un mes de atraso”.

En la previa a ese encuentro y en medio de los reclamos de las prestadoras, no pasó desapercibido el mensaje de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , que a través de un comunicado advirtió que tanto PAMI como el área de Discapacidad no dependen de su cartera sino de la de Salud, a cargo de Lugones .

“Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud” , especificó el breve texto que se difundió en la red social X.

El texto oficial remarcó: “El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con una comunicación precisa, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el correcto acceso a la información por parte de la ciudadanía”.

Competencias institucionales: Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud pic.twitter.com/wINQYC6h1P

Cerca de Pettovello fueron tajantes a la hora de explicar que fue un comunicado “informativo y aclaratorio” . Porque, explicaron, muchas veces le llegan reclamos o pedidos sobre temas como Salud o Discapacidad. Incluso, ante la consulta de LA NACION , aludieron a una oportunidad en la que su cartera quedó bajo la decisión de un juez que correspondía que se diera sobre Salud. También apuntaron a confusiones en los medios.

“Sandra ni siquiera sabía que hoy se reunían Mario y Luis”, dijeron en Capital Humano. Y agregaron que tantas veces se da la confusión respecto de que Salud está dentro de Capital Humano que, cuando le llegan reclamos, lo llama telefónicamente a Lugones, con quien tiene “una excelente relación”, y se los traslada.

En la Casa Rosada también aseguraron que el comunicado de Pettovello apuntó “a subsanar un tema de desinformación sobre de quién o quiénes dependen las áreas”. Y agregaron: “Le llegan reclamos porque Salud estaba en el organigrama original de Capital Humano, antes de que empezara el Gobierno” .

Y agregaron: “[Pettovello] sintió que era necesario aclararlo y está perfecto”. La ministra había quedado bajo la lupa la semana pasada, luego de que removiera a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi , cuando se conoció que era uno de los beneficiarios de los créditos hipotecarios del Banco Nación junto a funcionarios de otros ministerios que sí permanecieron en sus puestos y mientras el Gobierno advertía que no había ninguna irregularidad en esos créditos.

Fuente: La Nación