Israel continuó los bombardeos en el Líbano en la jornada más sangrienta de la guerra: 250 muertos

BEIRUT.– En el día más sangriento de la guerra en el Líbano , Israel bombardeó este miércoles más de un centenar de objetivos que supuestamente pertenecían a la organización terrorista Hezbollah, causando la muerte de más de 250 personas , a pesar de que el grupo había suspendido sus ataques en el marco de un alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.

Los ataques suscitaron dudas sobre los esfuerzos de tregua en la región, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que un alto el fuego en el Líbano era una condición esencial para el acuerdo de su país con Estados Unidos . Una serie de explosiones sacudió Beirut, mientras el ejército israelí afirmaba haber lanzado el mayor ataque coordinado de la guerra, que tuvo como blanco objetivos en la capital, Beirut, el valle de la Bekaa y el sur libanés.

Un total de 254 personas murieron y más de 1100 resultaron heridas , según informó el servicio de defensa civil. El mayor número de víctimas se registró en Beirut, donde murieron 91 personas.

El Ministerio de Sanidad cifró el número de muertos en 182 en todo el país y señaló que no se trataba de una cifra definitiva.

Fue el día más mortífero de la guerra que estalló el 2 de marzo.

Reporteros de la agencia Reuters vieron a trabajadores de la defensa civil guiando a una mujer mayor hacia una grúa para evacuarla de un edificio en la zona occidental de Beirut. La mitad del edificio había quedado destruida, dejando atrapados a los residentes de los pisos superiores .

Anteriormente, vieron a personas en motocicletas recogiendo a heridos y transportándolos a los hospitales porque no había suficientes ambulancias para atenderlos a tiempo. Un grupo de bomberos trabajaba para extinguir las llamas en un estacionamiento después que un ataque dejara más de una docena de coches calcinados y destrozados.

“La magnitud de la matanza y la destrucción en el Líbano hoy es sencillamente espantosa” , declaró el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk . “Tal matanza, pocas horas después de acordar un alto el fuego con Irán, desafía toda lógica”.

El presidente del sindicato de médicos del Líbano, Elias Chlela , hizo un llamamiento para que “todos los médicos de todas las especialidades” se dirigieran a cualquier hospital al que pudieran acudir para ofrecer ayuda. Uno de los hospitales más grandes de Beirut indicó que necesitaba donaciones de todos los grupos sanguíneos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró durante la noche que el alto el fuego que suspende la guerra de seis semanas entre Estados Unidos e Israel contra Irán no se aplicaba al Líbano , y el ejército israelí afirmó que las operaciones contra Hezbollah en ese país continuarían.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el vicepresidente JD Vance también afirmaron el miércoles que el Líbano no estaba incluido en la tregua.

“Creo que esto se debe a un malentendido legítimo. Creo que los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía al Líbano, y simplemente no era así”, declaró Vance a periodistas en Budapest. Esa postura contradecía los comentarios del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif , un intermediario clave en las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, quien había afirmado que la tregua incluiría al Líbano.

En un comunicado, Hezbollah condenó lo que calificó de “agresión bárbara” de Israel y afirmó que los ataques ponían de relieve su “derecho natural y legal a resistir la ocupación y responder a su agresión”. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a Estados Unidos e Israel que daría una “respuesta que les haría arrepentirse” si no cesaban los ataques contra el Líbano.

Israel también había llevado a cabo ataques en todo el sur del Líbano a primera hora del día, incluyendo bombardeos de artillería y un ataque aéreo al amanecer contra un edificio cercano a un hospital que causó la muerte de cuatro personas, según informó la agencia estatal de noticias libanesa NNA.

Un ataque contra la ciudad sureña de Sidón causó la muerte de ocho personas y dejó 22 heridos, según informó el Ministerio de Sanidad libanés.

Otro ataque alcanzó el centro de Beirut a primera hora de la tarde, informó la NNA. El ejército israelí afirmó que había atacado a un comandante de Hezbollah en Beirut, sin dar más detalles.

Hezbollah dejó de atacar objetivos israelíes a primera hora del miércoles, informaron a Reuters tres fuentes libanesas cercanas al grupo. La última declaración pública del grupo sobre su actividad militar se publicó a las 22 GMT del martes (19, hora argentina), en la que afirmaba que había atacado a tropas israelíes dentro del Líbano el martes por la noche.

“Se informó a Hezbollah que formaba parte del alto el fuego, por lo que lo respetamos, pero Israel, como de costumbre, lo ha violado y ha cometido masacres por todo el Líbano ”, declaró a Reuters el veterano legislador de Hezbollah Ibrahim al-Moussawi.

Otro legislador de Hezbollah, Hassan Fadlallah , declaró a Reuters que los ataques israelíes constituían “una grave violación del alto el fuego” y que, de continuar, habría “repercusiones para todo el acuerdo” .

El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que Beirut continuaría con sus esfuerzos para garantizar que el Líbano fuera incluido en cualquier acuerdo de paz regional duradero.

Antes de los ataques del miércoles, más de 1500 personas habían perdido la vida en la campaña aérea y terrestre de Israel en todo el Líbano, entre ellas más de 130 niños y más de 100 mujeres.

Fuente: La Nación