Encendido discurso de Grabois en el debate por la ley de glaciares: “Le van a poner cianuro a los pibes”

Juan Grabois expuso su posición en el marco del debate por la reforma de la ley de glaciares , que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, y llevó adelante un encendido discurso en el que sostuvo que “el único objeto de la ley es habilitar la minería de glaciares” .

En ese sentido, señaló que la minería en glaciares envenena el agua. “Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa. Le van a poner cianuro a los pibes y a las pibas” , dijo. Y señaló: “Ustedes hipotecan el futuro de la patria”.

Por otra parte, aseguró que se trata de una “ley terraplanista” porque, según señaló, “tiene fundamentos científicos que son más truchos que la hioptecas de Adorni y la criptomoneda de Milei” .

En otro punto de los argumentos que el diputado del bloque de Unión por la Patria expuso en contra de la reforma que está en debate, indicó que mediante esta ley “quieren corromper a los gobernantes de las provincias” . “Lo que están haciendo es facilitar la corrupción, va a haber un festival Karina, un festival del 3%” , agregó.

En cuarto lugar, Grabois señaló que la reforma de la Ley de Glaciares es inconstitucional . Afirmó que, además ir en contra de leyes nacionales y tratados internacionales, viola el artículo 41 de la Constitución Nacional . “Nos impone el deber a todos los ciudadanos argentinos de defender el medioambiente”, dijo.

El discurso del diputado Grabois se dio en el marco de una jornada en la que, con el apoyo de las provincias mineras , el oficialismo y los bloques aliados buscan convertir en ley, en la Cámara de Diputados, la reforma de la ley de glaciares. La iniciativa apunta a acotar la protección que hoy rige sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros.

El debate de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, divide antagónicamente las aguas en el recinto. Sus defensores insisten en que la iniciativa no afectará la protección que rige hasta ahora sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y, en ese sentido, desmienten que la provisión de agua esté en peligro .

En cambio, los detractores de este proyecto enfatizan que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que, de ser aprobada, será judicializada por inconstitucional y regresiva. Advierten que viola los presupuestos mínimos de conservación y que la provisión del agua podría verse afectada.

Hasta ahora, la ley de glaciares sancionada en 2010 confiere una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas.

La reforma, en cambio, establece que esa protección regirá “hasta tanto” las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. En las zonas que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hoy prohibidos. Así, la Nación y las provincias esperan destrabar inversiones estimadas en U$S 20.000 millones en proyectos mineros.

Fuente: La Nación