Prendió fuego la casa en la que estaban su exmujer y su hija de 3 años en La Plata: lo detuvieron

Un hombre de 23 años prendió fuego la casa de su expareja mientras que ella y su nena de 3 estaban adentro.

El hecho se registró este martes en una casilla de la calle 515 en la localidad de Abasto, La Plata, y está siendo investigado como tentativa de homicidio agravado por razones de género .

Según informaron fuentes policiales al diario El Día , tras una discusión, el agresor golpeó a la joven -también de 23 años- y luego intentó incendiar la vivienda, donde también estaba la hija de ambos .

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el hombre roció la casilla con nafta que sacó de su moto .

Por fortuna, el fuego no llegó a propagarse gracias a la intervención del personal del Subcomando Oeste, que llegó a tiempo y evitó una tragedia mayor.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron a la mujer en estado de shock y lograron reducir al agresor, quien intentó escapar al ver a la Policía.

El incendio ya había comenzado a consumir parte de la precaria estructura, pero fue sofocado antes de que avanzara.

La causa quedó en manos de la UFI N° 16 de La Plata , que dispuso la aprehensión del acusado y caratuló el hecho como tentativa de homicidio agravado.

Fuente: TN