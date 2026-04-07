Un joven fue a una fiesta en Santa Fe, desapareció y tres días después lo encontraron muerto en una heladera

Ramiro Fabián Nast , de 23 años, había ido el viernes a una fiesta en Funes , Santa Fe, y a partir de allí su familia no volvió a tener contacto con él. La desesperada búsqueda culminó este lunes cuando fue encontrado muerto a varias cuadras de donde había sido visto por última vez. Hay un detenido y se desconocen los motivos del crimen.

Su cuerpo fue encontrado dentro de una heladera , ubicada en un zanjón. La víctima había sido vista por última vez en el barrio Zona 5 de esta localidad.

Cuando ya no hubo caso en la búsqueda de respuestas por parte de la familia de Nast, comenzaron a buscarlo y fue su mamá, Yanina, la que encabezó una campaña pública para dar con él . Durante el fin de semana, la localidad santafesina estuvo en estado de alerta permanente divulgando fotos y detalles del aspecto del joven.

Este lunes, cerca de las 4.30 de la tarde, cerca de la esquina de Paysandú y Tomás de la Torre, el cuerpo de Ramiro fue encontrado y se dio comienzo a la investigación que generó la detención de un presunto autor del crimen .

Menos de dos horas después, Protección Civil comenzó a trabajar junto a los Bomberos Voluntarios de Funes y a la Brigada de Búsqueda y Rescate Acuático. Al llegar al lugar, los brigadistas constataron la presencia de un cuerpo dentro de una heladera , ubicada en el zanjón sur de la vía férrea, en un sector con gran caudal de agua.

Para poder extraer los restos de Nast del canal Salvat, fue necesario asegurar la heladera con cuerdas, montar una pasarela metálica y usar el malacate de un patrullero.

La causa pasó rápidamente a ser caratulada como homicidio y voceros de la Unidad Regional II informaron, según M1, que en el lugar del hecho fue capturado un hombre que estaría vinculado con la desaparición y asesinato de Ramiro .

Según La Capital, el agresor fue identificado como Luis Fernando V., de 29 años. Se realizan entrevistas para determinar si hay más implicados en el caso.

Según fuentes policiales, citadas por Rosario 3, el sospechoso habría estado relacionado con el joven desde el inicio de la investigación, aunque hasta el momento no se confirmó el posible motivo del crimen.

En el operativo trabajaron móviles del Comando Radioeléctrico Regional y personal de la seccional local, quienes solicitaron refuerzos debido a la complejidad de la escena y la detención de las personas que estarían implicadas en el asesinato.

El caso quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, quien ordenó la presencia de peritos del Gabinete Criminalístico para realizar las tareas de rutina sobre el cuerpo y recolectar pruebas en la zona.

Este martes se llevará a cabo la autopsia en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario.

Fuente: Clarín