Un juez fue a un prostíbulo, contrató a Gatúbela y llamó al comisario para denunciar que le faltaba plata: fue absuelto en un jury pero volverán a juzgarlo

En un fallo que no registra antecedentes en la Justicia bonaerense, la Suprema Corte provincial decidió anular la absolución de un juicio político . Por voto dividido, y luego de un profundo debate, el máximo Tribunal de Buenos Aires consideró nula la sentencia que benefició al juez de Bahía Blanca Onildo Osvaldo Stemphelet (65), acusado y enjuiciado por mal desempeño y falta de decoro.

Es el magistrado que ordenó un allanamiento desde un prostíbulo al que fue para estar con una mujer a cambio de plata. Según se reveló en ese momento, “Yiyo” (como lo conocen en su entorno) frecuentaba lugares donde se ejercía la prostitución y, en especial, contrataba los servicios de "Gatúbela" en la casa de citas, que funcionaba en un departamento situado en el barrio Villa Soldati, de Bahía Blanca.

El 13 de mayo de 2009 pidió a un comisario -desde su teléfono celular- un operativo policial porque esta persona con la que mantuvo el encuentro sexual, supuestamente le había robado $ 3.000 y su billetera.

Ese episodio derivó en un escándalo y en un proceso de jurado de enjuiciamiento, que es el mecanismo que contempla la Constitución provincial para la destitución de un magistrado. Sin embargo, el tribunal que evaluó la conducta de Stemphelet, concluyó en agosto de 2023, que no había elementos para considerarlo “culpable” y decidió la absolución . Esa decisión implicó -además- el regreso del funcionario judicial a su juzgado.

La acusación consideró entonces, que ese comportamiento denotaba un temperamento "poco juicioso", reñido con la dignidad de la función judicial y con el respeto y decoro que se espera de un magistrado.

En aquel debate realizado en el Senado provincial hubo un empate: cuatro conjueces votaron por la destitución y cuatro por la absolución, la vuelta a sus funciones y la restitución del 100% de sus haberes.

Pero el procurador General de la Suprema Corte, Julio Conte Grand (quien actúa como acusación en el jury) apeló el fallo del tribunal integrado por legisladores abogados, jueces de cámara y abogados de la matrícula y presidido por el entonces titular de la Suprema Corte, Sergio Torres.

El litigio tuvo en las últimas horas el último capítulo jurídico. También en fallo dividido y por mayoría mínima (4 votos contra 3), la Suprema Corte resolvió hacer lugar al recurso interpuesto por el Procurador General y pedir la anulación del jury.

Stemphelet era uno de los jueces de Ejecución Penal del departamento judicial de Bahía Blanca, que abarca la región del sur bonaerense. Estaba a cargo del Juzgado N° 2 Definía la situación penitenciaria de los condenados en esa jurisdicción. Resolvía pedidos de morigeración, salidas transitorias y otros beneficios procesales.

El episodio que derivó en este proceso comenzó como un “incidente privado” en el domicilio de una mujer (que se usaba como prostíbulo), donde el juez habría utilizado su investidura y credencial de magistrado para intimidarla luego de un supuesto faltante de dinero, involucrando a personal policial de forma irregular y sin realizar una denuncia formal.

Es la primera vez que la Corte revierte el resultado de un jury, dijeron a Clarín en los Tribunales platenses. El juez Fernando Soria argumentó el voto que resultó mayoritario. Concluyó que el jury hizo una valoración “arbitraria” de los hechos por los que se sometió al juez del prostíbulo y sostuvo que la resolución del jurado de enjuiciamiento no era una “sentencia fundada y una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa”. Es decir: existe una contradicción lógica entre los hechos que el propio tribunal dio por probados y la conclusión final de que no hubo falta alguna.

A ese voto se sumaron los conjueces Ricardo Mancini, Ramón Maidana y Eduardo Kohan. Todos del Tribunal de Casación. Por mantener la absolución votaron la jueza Hilda Kogan, Daniel Carral y Carlos Natiello.

Fue por una cuestión técnica: consideraron que el recurso que presentó la Procuración era insuficiente, porque la Corte no debía sustituir el criterio de responsabilidad política que es propio del Jurado de Enjuiciamiento. No opinaron sobre el desempeño del juez. Creen -quienes votaron junto a Kogan, que no corresponde esta intervención.

“Yiyo” Stemphelet volvió a su despacho después del jury y tuvo otras intervenciones polémicas . En septiembre de 2025 le otorgó la libertad condicional a Ricardo Rubén Sena (61), un hombre sentenciado a 12 años de prisión por violar a una nena de 12 años y dejarla embarazada, en 2017, en Puan. Antes, había otorgado salidas a un ex funcionario municipal condenado a 15 años por varios delitos.

Ahora la Procuración deberá resolver si pide un nuevo jury contra el magistrado. Según dijeron en la Corte, el juez presentó la renuncia para jubilarse a fines del 2025. El pedido está en el despacho del Gobernador y todavía no se resolvió. Pero desde el 1° de enero de 2026, el juez ya no ejerce en Bahía Blanca.

Si un jury dispusiera su destitución no tendría derecho al haber jubilatorio.

Fuente: Clarín