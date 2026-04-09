Un influencer tapó un pozo junto con sus vecinos en su barrio y el acto de solidaridad se volvió viral

Una acción solidaria para contribuir con el barrio se convirtió en una lección de valores y una muestra de amor por la comunidad gracias a un corto video viral en las redes.

Luca Duré Palmieri, de 18 años, decidió reparar el pozo de una calle de su barrio en Las Talitas, provincia de Tucumán . Era una acción desinteresada, pero la publicó en sus redes sin imaginar que un video tendría semejante repercusión.

El joven influencer nació en Buenos Aires y se mudó al norte en 2018. Hace contenido para las redes hace muchos años, pero hace un tiempo se prometió cumplir sus sueños y subir videos todos los días.

El pozo que decidió tapar está en el barrio Portal del Sol . “El pavimento estaba roto hace tiempo, siempre en el mismo punto”, explica Luca a TN . Cualquier intento por repararlo parecía inútil. “La Municipalidad lo tapaba, pero al poco tiempo se volvía a dañar porque no lo rellenaban bien o no dejaban que se secara. Por ahí pasa un colectivo y obviamente cuando ruedan sobre ese espacio, se rompe”, recuerda.

Al ser testigo y víctima de este problema por tanto tiempo, Luca sintió la urgencia de actuar . “Yo siempre pasaba por ahí con el auto o en el mismo colectivo o en las motos cuando había que cruzar el pozo y siempre decía: ‘Ese pozo es un peligro, habría que taparlo’. Pero todos lo decían y nunca lo tapaban . Así que decidí un día taparlo”, cuenta.

La idea de filmarlo nació de una experiencia anterior. Ya había hecho un video cortando el pasto en la plaza del barrio y a la gente le gustó, sobre todo a los chicos.

Pero llegado el momento de grabar, se sumó un grupo de nenes de manera voluntaria y él aceptó incluirlos en su historia, con la sorpresa de que uno de los chicos sabía hacer mezcla, porque su padre trabaja en construcción.

La arena y el cemento fueron donados por dos amigos de Luca y otros vecinos, así como el balde y la carretilla. Luca aportó la pala y las piedras. Los chicos llevaban botellitas de agua para el cemento. El acto de solidaridad también tuvo un efecto inmediato en el barrio. “Uno de los chicos llevó como una pequeña palita para alisar el terreno. Así que todos pusimos. Varios vecinos, cuando nos quedamos sin ripio, nos dijeron que podíamos sacar arena con piedras de sus casas ”, recuerda.

Gran parte del proceso forma parte del video que el joven publicó el 4 de abril y se viralizó en tiempo récord.

Luca subió el video y se fue al bar de su amigo. “El boom fue que de la nada”, asegura. Cuando volvió a casa, tenía 20.000 visitas. “Es un montón en tan poco tiempo, había pasado una hora y media. Y cuando llegué a mi casa, tenía 108.000 visitas y de ahí no paró ”.

Y aunque hubo muchos mensajes positivos, algunos comentaron que él no hizo nada y les dejó el trabajo a los chicos, pero Luca aclaró: “ Literalmente se peleaban entre ellos para ver quién hacía qué . A toda costa querían ayudarme. Al igual que cuando pusieron mi nombre, yo no lo dije, lo dijeron ellos”.

Los comentarios llegaron de todos lados. “Había gente que me defendía, que decía que si no era por mí no conseguían ni los materiales, ni la idea, ni la predisposición, ni la visibilización y mucho menos la viralización”, insiste.

“ Por ahora el pozo está sobreviviendo . Con la lluvia, se aplastó un poco y vi que la gente le puso más arena. Así que gracias a Dios lo están cuidando”, confirma.

Todos sus vecinos lo felicitaron. Y con respecto a sus seguidores, dice: “Les encantó y yo creo que esperan más videos con los vecinitos o más videos así”.

Esto lo ha inspirado a seguir. “Tengo planificado hacer más actividades solidarias”, asegura, y espera publicarlas porque desea motivar a los chicos y recordarles “que siempre hay que ser buenas personas ante todo”.

“Espero que mucha gente me tome de ejemplo y que puedan seguir aportando un granito de arena a su barrio, a su casa, en todo. Siempre les inculqué a los chicos que hay que dejar siempre lo bueno de nosotros y ser solidarios, y si nosotros podemos hacer algo, que lo hagamos” , cierra.

Fuente: TN