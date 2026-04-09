Paro de colectivos: qué líneas no funcionan hoy y hasta cuándo dura la medida

El paro de colectivos de este jueves 9 de abril alcanza a las empresas que no completaron e l pago de los salarios de marzo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Hasta el momento, solamente son 4 las líneas de colectivo que no brindan servicio. Se trata de las unidades que corresponden a la empresa MOGSM. Estas son:

El Gobierno recibe a las empresas de colectivo para destrabar el conflicto por los subsidios y conseguir que se reestablezca el servicio de transporte.

Está previsto que el encuentro sea a partir de las 11 en la Secretaría a cargo de Fernando Herrmann. Mientras tanto, algunas líneas llevan adelante desde la medianoche una retención de tareas por no haber recibido aún los fondos correspondientes a abril.

Actualmente, casi todas las líneas de colectivos brindan servicio este jueves 9 de abril, pese al paro que dictó la UTA.

TN se encuentra en puntos estratégicos de la ciudad, como Liniers y Chacarita , donde el transporte funciona pero mantiene la baja frecuencia de ayer, por el aumento del gasoil.

Por el paro de colectivos designado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) , algunas líneas de colectivos interrumpirán su servicio este jueves. Sin embargo, a continuación te dejamos la lista de las líneas que no se adhieren a esta medida y continuarán funcionando este jueves 9 de abril .

Con reducción de frecuencia en un 30 %, al menos 196 líneas confirmaron que brindarán servicio . Ellas son:

2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 93, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 114, 115, 117, 119, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 188, 194, 195, 197, 202, 203, 214, 218, 228A, 236, 237, 239B, 242, 247, 253, 263A, 263B, 266, 269, 271, 273, 276, 283, 284, 293B, 295, 298, 299, 302, 303, 310, 317, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 336, 338, 365, 370, 373, 378, 384, 385, 386, 388, 392, 395, 403, 405, 406, 410, 418, 429, 435, 436, 441, 443B, 448, 500 F.Varela, NOR La Plata, 501 F. Varela, SUR La Plata, 503 San Vicente, 503 Merlo, ESTE La Plata, 504 F. Varela, 504 Ituizangó, 504 Merlo, 507 F. Varela, 507 Escobar, 510 Pilar, 514 Alm. Brown, 518 La Plata, 520 La Plata, 520 Lanús, 522, 523, 524, 527, 564, 583, 622, 624, 628, 630, 634, 635, 670, 741.

El paro de colectivos de este jueves alcanza a las empresas que no completaron el pago de los salarios de marzo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Hasta el momento, solamente son 4 las líneas de colectivo que no brindarán servicio . Se trata de las unidades que corresponden a la empresa MOGSM: 333, 407, 437 y el 707 . Sin embargo, muchas otras líneas no confirmaron si se adherirán a la medida de fuerza.

Sí. Este jueves 9 de abril hay una retención de tareas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida fue definida por la UTA y se aplica en empresas que no completaron el pago de salarios .

Durante la jornada, algunas líneas continúan operativas y otras comenzarían a normalizarse de forma progresiva tras la acreditación de subsidios, según informó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Fuente: TN