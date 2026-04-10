Tras la muerte de Ángel, otras familias cuestionan al mismo juez por la falta de respuestas por sus hijos

La muerte de Ángel Nicolás López , el nene de 4 años que falleció luego de haber sido revinculado con su madre meses atrás por decisión de la Justicia, no solo generó indignación a todo Comodoro Rivadavia, sino que también dejó al descubierto un accionar judicial irregular en Chubut.

El funcionamiento del fuero de Familia quedó bajo la lupa. Hay denuncias de "informes copiados" por el equipo interdisciplinario y cuestionan decisiones del juez Pablo José Pérez. "Nadie hace nada, se nos cagan de risa” , explica Cynthia, una mamá que hace un año no ve a sus hijos de 7 y 9 años.

El caso de Ángel no parece ser aislado. Otras familias denuncian situaciones similares, con informes técnicos “copiados” y sin respuestas de la Justicia. Y la consecuencia es la misma; vínculos familiares interrumpidos y menores desprotegidos.

Una de esas historias es la de Cynthia Follis y su pareja, Marcos Jara, quienes aseguran que hace un año no pueden ver a los hijos biológicos de la mujer. “ Pasamos la situación de Ángel con el mismo juez y asesoras . A nosotros, por una falsa denuncia nos sacan a los nenes de casa. Nosotros los criamos y se fueron con 7 y con 9 años, y no los trajeron más”, relató el padrastro.

Y agregó: “Se los llevó la Policía. Los nenes salieron llorando porque no querían irse de casa por una falsa denuncia. Empezamos a ver qué pasó y cuando vamos el equipo interdisciplinario nos dice que había salido desfavorable el informe”.

Al revisar el informe, ambos sostienen que lo que dice no tienen que ver con ellos, que no corresponde a su situación familiar y apuntan contra el equipo interdisciplinario compuesto por Verónica Roldán, asesora de la Defensoría de Menores; y a Jenifer Leiva, psicóloga; con quienes Clarín intentó comunicarse sin recibir respuesta.

“Resulta que nuestro informe es igual al de otra persona que nada que ver. Grabé lo que a mí me preguntaron y todo, y al momento de ver el escrito no dice nada de eso. O sea, ellos lo que hacen es ahorrarse trabajo, cambian nombres y te sale una perimetral, una restricción o lo que sea, y lo sufren los nenes”, explican.

“Hay mucha gente que está en la misma. Son informes copiados que lo único que hacen es cambiar los nombres. Eso tampoco lo ve la justicia”, agregaron.

La mamá cuenta que gracias al accionar inoperante de la justicia no puede mantener un vínculo con sus hijos, que hoy están con el padre biológico.

“Hace un mes que no lo vemos. No tenemos perimetral pero siempre pone excusas y no podemos verlos. Tenemos abogados, pero como te digo nosotros presentamos y para ellos no existimos, no los leen. Hemos presentado informe psicológico que estamos aptos para estar con ellos y nadie hace nada, se nos cagan de risa, literal”, denuncia, enojada, Cynthia.

“Yo los crie y ahora están con su papá biológico. Los criamos y siempre estuvieron con nosotros. Son dos nenes de 7 y de 9. Y de golpe y porrazo, por una falsa denuncia que hace el padre diciendo que el nene se me había caído de un cuatriciclo , que yo había sido un irresponsable, me dictaminan eso”, dice Marcos, quien alega que es todo mentira mientras camina con su carpeta negra con todo el expediente judicial.

Para la familia, el conflicto con el papá biológico se generó tras un reclamo económico. “¿Sabe por qué apareció? Porque ella pidió alimentos, hacía dos años que le pasaba $ 70.000 por el reclamo de alimentos. Empezó toda la furia porque le tenía que aumentar la cuota alimentaria por los colegios que los chicos iban a privado y por eso empezó todo el drama”, explica la abuela María Ormazábal.

También cuestionó la falta de controles: “Ni siquiera va un asistente social a verificar dónde están , es todo por teléfono o fotos. No va un asistente social para ver cómo están los chicos”, agregó la abuela.

“Quiero decirle a mis hijos que los extrañamos mucho”, cerró Cynthia.

Otra historia similar es la de Raúl Yauco, que asistió a la marcha que se organizó este viernes para pedir justicia por Ángel. Cuestiona al juez Pérez por su propia historia. “Hace cuatro años que no puedo ver a mis cuatro nietos” , afirma, por una falsa denuncia de la familia materna de los chicos.

“Todo está en manos de este juez Pablo Pérez y sus asesores. Desde el primer momento, cuando me llegó la notificación, nos llegó que toda mi familia, la familia paterna, yo, mi abuela, tío, primo, no nos podemos acercar”, relata.

“Son cuatro niños: gemelos de 17 años, uno de 12 y otro de 9. Hoy los tiene la abuela de la madre biológica y no permite que nadie se acerque. Mi señora fue a citaciones y la denigraron. Le he mandado un mail al juez para acercarme para que él me explique por qué razón nosotros los abuelos no podemos tener contacto, pero nunca recibí respuesta ”.

El caso de Ángel López tiene una trama judicial compleja. El nene fue revinculado con su mamá biológica, Mariela Altamirano (28) , en noviembre del año pasado.

Según la reconstrucción del hecho, el domingo por la noche el nene estaba con ella cuando su pareja advirtió que no respiraba y que se había hecho pis encima. Fue trasladado al hospital Regional, donde quedó internado en coma y murió poco tiempo después. “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué” , se defendió la mujer.

Altamirano tenía antecedentes previos: le habían sacado la tenencia de otro hijo por presunto maltrato , mientras que el padre, Luis López, tenía una denuncia por violencia familiar.

Antes de su relación con López, la mujer había tenido otra pareja con la que también mantenía conflictos y a quien acusaba de violento y alcohólico.

“La conocí por Facebook y ella me contó que supuestamente el marido era un borracho, que le pegaba , y ahí yo le di un apoyo, que ella venga para Comodoro con su hijo. Ella vino sola, porque me dijo que no le pudo sacar el nene al papá. Y le dije: bueno, vamos a fiscalía, conseguimos un abogado. Le permitieron hablar con su nene y un día nomás lo llamó al nene. Después nunca más”, explica el papá de Ángel.

Con el tiempo, las denuncias volvieron a repetirse en su nueva relación. Actualmente, tiene otra hija con su pareja actual, que continúa conviviendo con ella sin medidas judiciales hasta el momento.

En ese contexto, el juez Pérez resolvió otorgarle la tenencia a la madre y avanzar con el proceso de revinculación. Incluso, se difundió un video en el que el nene lloraba porque no quería ir a la casa de su papá, lo que sumó más polémica al caso.

Clarín también se contactó con el magistrado para consultarlo sobre este tema, pero tampoco respondió.

Mientras tanto, en la marcha realizada para pedir justicia por el nene distintas familias apuntaron contra él. Entre ellos, una abogada que litiga en el fuero de Familia advierte que muchas decisiones del magistrado se apoyan en los informes del equipo interdisciplinario. La letrada cuestionó la falta de criterio de Pérez y aseguró que sus asesores “lo manejan como quieren”.

Comodoro Rivadavia. Enviada especial.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín