Tras la aprobación de la Ley de Glaciares, el Gobierno da un paso clave para designar 62 jueces

Después del triunfo conseguido en Diputados con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares , el Gobierno busca en el Senado darle ingreso a los pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces en una sesión convocada para este jueves en la que se debatirán también el ascenso de jefes militares y la nominación de Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá.

La sesión fue pedida por el oficialismo junto a los aliados con el objetivo de darle ingreso a los 62 pliegos enviados por el Ejecutivo para cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial. Para ingresar al Senado deben contar con la aprobación del cuerpo y así se iniciará el trámite en la comisión de Acuerdos.

Por eso, para avanzar con este primer paquete de candidatos enviados con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; Patricia Bullrich , jefa del oficialismo en el Senado, tuvo que acordar con el radicalismo, el PRO, Provincias Unidas y otros bloques provinciales la sesión de este jueves.

El Gobierno busca mantener la atención en el Congreso, donde esta madrugada pudo festejar en Diputados la sanción definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares luego de un un debate de casi 10 horas. La votación fue presenciada por secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la propuesta se aprobó por 137 votos a favor -entre libertarios, aliados, provinciales y hasta algunos diputados peronistas- y 111 en contra.

Fuentes del oficialismo anticiparon que dentro de los 150 pliegos militares enviados al Congreso no pasará la promoción del brigadier Marcelo Monetto, actual subjefe de la Fuerza Aérea . Su pliego para alcanzar el grado de brigadier mayor está en revisión desde 2024 por falta de acuerdo político.

Monetto fue cuestionado por abuso de autoridad al trabar la investigación del caso de una ex cadete de la Escuela de Aviación Militar que denunció haber sido víctima de abuso sexual en 2019 .

Sin embargo, la misión de Bullrich es darle ingreso a los pliegos judiciales enviados recientemente por el Gobierno para que sean tratados por la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto.

Entre los candidatos propuestos figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti , y Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi , el juez de la causa $LIBRA, en la que se investiga una presunta estafa en el lanzamiento de una criptomoneda promocionada en redes por el presidente Javier Milei.

Rosatti hijo fue postulado para un Tribunal Oral de Santa Fe, y su padre, que también es titular del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y controlar a los funcionarios judiciales, no intervino en el plenario en el que se votó esa terna, según aseguraron distintas fuentes.

En tanto, Ana María Juan fue propuesta para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham. Entre las postulación también se destaca el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado federal del juez Julián Ercolini. Es candidata a la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

En este primer envío se cubrirán cargos en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense y se espera que, luego de ser aprobadas estas nominaciones, el Gobierno avance con el resto de las vacantes.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín